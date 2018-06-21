/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

5月閃辭永豐銀董事 何奕達親自說分明：個人規劃

發稿時間：2018/06/21 15:58

最新更新：2018/06/21 15:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北21日電）永豐餘投控公司董事長何奕達上月突然請辭永豐銀行董事，引起關切，何奕達今天親自說明辭職原因是，「個人時間規劃」。

何奕達今天主持永豐餘投控股東常會，在媒體詢問他為何請辭銀行董事時，做以上的表示；另針對界猜測他是為了避免違反「產金分離」而閃辭，何奕達也說，他擔任銀行董事已10多年，該做的跟不該做的，都很清楚，金控是永豐餘的重要投資，自己也還是永豐金董事，未來會持續關注。

永豐金控集團去年接連爆發弊案，何奕達之父、前永豐金董事長何壽川因此遭北檢提起公訴，何奕達說，他父親是（金控）董事長不是總經理，銀行都是由專業經理人主導「前陣子媒體對他和父親的報導有不少誤解」。

永豐餘投控今天股東會通過發放0.6元現金股利，並完成董事改選，新選任的6名董事包括，信誼企業代表人何奕達、何壽川、何星輝，及永豐紙業公司代表人黃鯤雄、王金山及簡榮宗；三名獨立董事則由黃文成、盧希鵬與陳天寵續任。

永豐餘表示，2017年是永豐餘的挑戰年與回收年，漿紙事業群受益國際漿價自2016年谷底回升，獲利改善，而揚州廠經歷年的勵精圖強，收益轉盈，並成為永豐餘在中國大陸紙器事業的後盾。（編輯：陸倩瑤）1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP