歐企調查 中國失去首選投資吸引力

（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）歐洲企業對中國經營環境大吐苦水，根據一項最新調查，包括網路控制、監管障礙和市場進入限制等將讓經商更加困難，歐企認為中國作為首選投資目的地已失去一定吸引力。



中國歐盟商會（The European Union Chamber of Commerce in China）昨天公布「2018商業信心調查」，在約530家受訪企業中，結果顯示歐洲企業認為在中國經商環境更加困難，主要的問題為網路控制、監管障礙和市場進入等3大難題。



另外，受訪企業中有48%認為與去年相較，在中國經營變的更加困難。



歐企們還認為在可見的未來，中國的法規監管障礙還會增加，更令他們不滿的是歐盟與中國投資關係並不對等，在電信、建築、金融及物流等產業領域，中資在歐洲投資幾乎不受限制，但歐企在中國投資卻出現困難重重的強烈對比。



雖然歐企目前將中國視為重要的投資地區，但歐企們也講出內心話，其作為未來首選投資地區的地位正在動搖，視中國為未來首選投資目的地的歐洲企業比例已從2017年的20%，在今年進一步下降至17%。



探究其原因，歐洲企業認為與中國市場資本控制的不可預測性、勞動力成本上升、低效率的行政管理、及對市場進入限制和不公平待遇有關，而在新興市場成長及投資多元化需求下，歐企已開始將眼光轉向東南亞及東亞等地區。



此外，調查顯示歐企對在中國業務影響最嚴重的10個最大的挑戰，前3名分別為認為中國經濟成長趨緩、模棱兩可的法令以及全球經濟成長趨緩。



根據中國歐盟商會網站介紹，該協會在2000年由51家會員企業創立，成立目的是基於歐盟企業的需求，凝聚這些不同企業在中國的共同聲音，為一個獨立的非營利機構，目前擁有1600餘家會員公司。（編輯：高照芬）1070621