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金管會：上海南僑大陸註冊無法來台

發稿時間：2018/06/21 19:44

最新更新：2018/06/21 19:44

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（中央社記者蔡怡杼台北21日電）南僑旗下上海南僑食品今年有機會大陸掛牌，引發企業子公司西進掛牌，恐不利母公司股東權益的疑慮，金管會表示，上海南僑食品集團為大陸註冊企業，目前仍無法來台掛牌。

南僑董事長陳飛龍表示，食品產業在地化經營很重要，考量中國大陸長期發展，上海南僑食品集團擬在大陸掛牌上市，已到最後整理階段，希望可以搶在6月至7月間送件，若沒有什麼問題，有機會今年可以掛牌。

金融監督管理委員會表示，上海南僑食品集團目前實收資本額為新台幣8.56億元，是南僑公司持股96.15%的子公司，主要在大陸經營油脂及冷凍麵糰業務。而上海南僑食品集團為大陸註冊企業，目前仍無法來台掛牌。

金管會證期局指出，上海南僑食品集團規劃於A股上市主要考量可拓展大陸業務及提升資源整合成效，亦可於當地資本市場籌資挹注本業發展。未來上海南僑食品集團若經核准於大陸上市，仍為南僑公司的子公司。金管會已請證交所持續注意本案後續發展情形。

根據金管會統計，規劃赴大陸掛牌的有南僑、巨大機械、臻鼎KY及榮成公司等4家上市公司及第一上市企業的大陸子公司。

目前上市公司子公司已赴大陸掛牌者共有5家，包括日月光的環旭電子、亞翔的亞翔集成、華映的華映科技、楠梓電的滬電股份及鴻海集團的富士康工業互聯網股份有限公司。

同時，金管會也表示，為確保上市櫃公司對子公司的控制力及股東權益，避免稀釋、股價不合理性及資訊揭露不充足等事項，證交所及櫃買中心已訂定三大規範，一是3年內累計對重要子公司降低持股比例達10%，應委請獨立專家出具意見，並提請審計委員會及董事會決議；二是重要子公司擬於海外證券市場掛牌者，應經上市櫃公司股東會決議通過；三是發生前面兩項事情時均應辦理重大訊息公告。

最後，金管會表示，大陸市場雖有籌資規模大、本益比較高等優勢，台灣資本市場相較於大陸資本市場亦有法規透明、審查有效率、資金匯出入限制少、再籌資容易、現金股利殖利率高等優點，且金管會目前已持續推動金融發展行動方案，營造最適上市櫃環境，並已督導證交所及櫃買中心持續積極赴海外招商，增訂多元上市櫃條件，以利吸引海外台商回台掛牌。（編輯：林興盟）1070621

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