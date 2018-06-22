/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

豪雨農損逾2000萬元 農業保險尚無理賠申請

發稿時間：2018/06/22 10:40

最新更新：2018/06/22 10:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）連日豪雨造成農損，金管會表示，尚未接獲農業保險相關理賠申請。而為確保農民經濟安全，金管會積極協助推動農業保險，投保件數逐年成長，但年度保費收入仍普遍低於年度理賠金額。

連日豪雨造成農損，根據行政院農委會農糧署20日統計，近日豪雨農損累計新台幣2431萬元，主要是屏東蔬果局部受損，整體影響不大。另外，根據金管會了解，目前產險公司尚未接獲針對近期豪雨的相關理賠申請。

為協助行政院農業委員會推動農業保險，金融監督管理委員會鼓勵保險公司配合政策積極研發農業商業保險，首張農業保險由富邦產險於104年9月開始銷售，是針對高接梨的農業保險。

金管會表示，目前已有「梨農作物保險」、「芒果農作物保險」、「降水量參數養殖水產保險」、「水稻區域收穫農作物保險」、「溫度參數養殖水產保險」及「家禽禽流感保險」等商品。

根據金管會統計，104年農業保險總投保件數為73件，總保費收入為新台幣246萬元，總賠款金額則是365萬元；105年農業保險總投保件數為157件，總保費收入為507萬元，總賠款金額795萬元；106年農業保險總投保件數暴增至4806件，總保費收入為3847萬元，總賠款金額目前為3354萬元。

即累計104年至106年的農業保險總保費收入為4600萬元，賠款卻有4514萬元，等於保險公司收到的保費幾乎都拿出去賠款了。

金管會補充說明，106年農業保險賠款金額尚未結清完畢，即賠款金額可能大於總保費收入。

另外，金管會表示，今年前5月在農業保險商品趨於多元，加上各界努力推廣下，總投保件數已有6086件，預估保費收入為2775萬元，且受惠天候穩定，今年前5月尚未接獲理賠案件。（編輯：李信寬）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP