許勝雄：美中貿易戰若加碼 台灣無法置身事外

仁寶電腦董事長許勝雄（右2）22日在股東會表示，美中貿易戰影響深且廣，若雙方再加碼演出，台灣將無法置外。右為仁寶總經理陳瑞聰。中央社記者潘智義攝 107年6月22日

（中央社記者潘智義台北22日電）仁寶電腦董事長許勝雄今天在股東會中表示，美中貿易戰影響深且廣，若雙方再加碼演出，台灣將無法置身事外。



許勝雄指出，去年全世界面臨政治壓力，川普當選美國總統、法國大選、英國脫歐、北韓射飛彈及核爆，但產業還算健康，因此去年全球經濟成長率仍達3.6%，美國經濟成長率2.3%、歐洲2.1%、日本1.5%，台灣經濟成長達2.58%。



他說，若無外在因素干擾，預估今年美國經濟成長率可達2.9%、歐洲2.4%、日本1.2%，預估中國大陸經濟成長率6.6%、台灣2.4%；但川普日前揚言將對價值約2000億美元中國輸美商品課徵10%關稅，若再加碼，將對全球貿易不利，台灣也無法置身事外。



仁寶去年合併營收新台幣8876億元，較前年成長16%，但受匯率及零件漲價影響，合併營業利益僅92億元，加上中國大陸手機客戶樂視呆帳一次性提列損失35.88億元，稅後淨利為57.5億元，每股稅後純益1.32元。（編輯：張良知）1070622