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油價緩高端客增 長榮航看好下半年營運

發稿時間：2018/06/22 13:21

最新更新：2018/06/22 13:21

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（中央社記者韋樞台北22日電）儘管美中貿易戰陰影和地緣政治影響，但長榮航空前5月客貨運營收均交出佳績，總經理孫嘉明分析，油價漲勢趨緩，且含金量高的高端商務客增加，對下半年客貨運旺季相當樂觀。

孫嘉明今天在長榮航股東會後告訴媒體，長榮航今年前5月營收新台幣713億4945萬元當中，客運部分年成長6%，貨運部分年成長14%，成長幅度符合預期。

孫嘉明表示，今年7月1日長榮航新增闢泰國清邁航線，同時第3季起有新的波音787交機，經過民航局的5階段認證後，將從第4季起執飛，預計一開始先飛香港和東南亞航線，對全年載客率提升有限。

孫嘉明指出，下半年進入客貨運的旺季，運價還會上調；客運部分，暑假向來是旺季，票價會上漲，估計第4季載客率會比去年高；在含金量高的高端旅客部分，商務艙和豪經艙的服務和廣告知名度正在不斷提升，高端旅客成長不錯，且會拉升平均票價，今年估計平均票價會比較高，且高端客載客率成長都超過兩位數，估計上半年載客率年增15%，歐美等地都有成長，以美國成長較多。

貨運成長部分，孫嘉明透露，貨運營收目標原本預計一定要成長超過兩位數，目前看來是有機會；主要是在艙位供給量持平狀態下，運價有所提升；長榮航今後會特別要求客機腹艙載貨的運能要全力使用，主要是客機相當準點，對於重視準時的高端電商和冷鏈物品(藥品)等相當合適，將扮演貨運營收要角。

影響獲利甚深的油價因素，孫嘉明說，首季航空燃油每桶均價79美元，第2季航空燃油每桶均價85美元，但長榮航估算過，只要布蘭特原油價控制在每桶70到80美元之間，沒有其他政經因素影響下，屬長榮航可控制範圍內，長榮航是有獲利空間。（編輯：李信寬）1070622

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