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台股多頭力守半年線 台積電助陣

發稿時間：2018/06/22 14:12

最新更新：2018/06/22 14:12

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（中央社記者田裕斌台北22日電）台股今天面臨半年線保衛戰，早盤一度在美股大跌下，創下6月以來低點10828點，不過，逢低承接買盤出籠，台積電翻紅，收盤守在半年線10868點之上。

加權股價指數終場下跌41.79點、跌幅0.38%、為10899.28點、成交值新台幣1483.33億元，除了台積電外，國泰金、兆豐金、台塑等金融傳產龍頭也加入多頭陣營，力抗空頭持續下殺。

分析師表示，台股今天測試半年線支撐，是近3個交易日以來，第2度盤中觸及半年線，雖然驚險守住且站回季線10880點之上，但季線有逐漸走平的跡象，若短線沒出現明顯彈勢，恐怕指數再度下探支撐的可能性無法消弭。

法人指出，由於台股短線跌幅逼近4%，加上回到5月中下旬10800點至11000點整理區間，若國際股市未再出現大跌走勢，指數可望在半年線之上進行整理。短線需注意變數包括新台幣匯率是否持續走弱，投信結帳賣超是否持續進行，以及融資能否有效減肥。

分析師認為，台股指標台積電即將在25日進行除息，每股配發現金股息8元，是否演出填息走勢及填息速度牽動多頭信心，且時序進入7月展開電子股旺季後，包括缺貨題材、除權息行情等消息面，也將維繫投資人信心。（編輯：楊玫寧）1070622

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