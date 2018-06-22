新台幣連2貶 續創逾8個月低

（中央社記者邱柏勝台北22日電）美元指數回檔，今天新台幣雖一度由貶轉升，但因進口商、外資買匯需求旺盛，加上出口商惜售心態，終場新台幣以30.307元兌1美元作收，貶0.5分，匯價連2貶並續創逾8個月新低。



台北與元太外匯經紀公司總成交量13.52億美元；本週新台幣共貶值3.05角，貶幅1.01%。外匯交易員表示，今天美元指數回檔，帶動歐元、英鎊等非美貨幣反彈，新台幣也一度由貶轉升，然而受外資匯出、進口商買匯等因素影響，新台幣欲升不易，加上出口商看好美元升值，惜售心態強烈，導致新台幣終場仍以貶值0.5分作收。



展望後市，外匯交易員指出，央行昨天宣告利率連8凍，且貨幣政策維持第一季基調，仍是「適度寬鬆」，央行總裁楊金龍也強調，升息除考慮通膨外，還必須考量產出缺口等其他經濟因素；台灣名目與實質利率相對主要國家仍顯「適中」。「這代表央行的態度仍偏鴿派」，市場對央行今年是否升息也抱持存疑的態度，「或許今年底前都會按兵不動」。



外匯交易員說，美國今年下半年恐還會升息兩次，台美利差進一步擴大，將導致資金外流，加上美中貿易爭端未解，又進入台股除權息旺季，料外資在領到現金股利後，會有匯出需求，新台幣可能持續走貶。



新台幣兌美元今天開盤價為30.30元，最高30.288元、最低30.35元，尾盤收30.307元，貶值0.5分。（編輯：鄭雪文）1070622