離岸風電競標出爐 落選業者：價格令人震驚

（中央社記者郭幸宜台北22日電）離岸風電競價今天開標，僅北陸電力與玉山能源、沃旭2家開發商、4個風場得標，落選業者直言相當震驚，認為出價價格過高，是落選的主因。



離岸風電今天進行第二階段價格競標，參與開發商包括北陸電力與玉山、上緯與麥格理、沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、台電等，晚間7時公布得標結果。



沃旭的大彰化西南獲配容量337.1MW，得標價格每度2.5480元；大彰化西北獲配容量582.9MW，得標價格每度2.5481元，價格比台電平均電價2.6元還低。



沃旭第一階段獲遴選出線的大彰化東南、大彰化西南兩座風場，即將在明年開始施工，預計2021年併聯發電；第二階段競標的大彰化西南、大彰化西北兩座風場預計在2023年施工，預計2025年併聯發電。



沃旭認為，明年即將施工的大彰化東南、大彰化西南兩座風場，可讓沃旭累積足夠的開發經驗，並培養本土成熟的供應鏈，預期將有助降低2023年施工的大彰化西南、西北兩座風場的風險與成本。



落選的哥本哈根基礎建設基金（CIP）直言，出價過高是沒能得標的主因，CIP強調，會努力經營第一階段遴選上的600MW的彰芳與西島風場，以及與中鋼合作的300MW中能風場。（編輯：張均懋）1070622