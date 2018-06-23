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歐元區同意減免債務 希臘總理讚歷史性協議

發稿時間：2018/06/23 20:05

最新更新：2018/06/23 20:24

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希臘總理齊普拉斯在與執政聯盟國會議員歡慶會上說，希臘能重新成為「社會福利國家」。（圖取自齊普拉斯臉書www.facebook.com）希臘總理齊普拉斯在與執政聯盟國會議員歡慶會上說，希臘能重新成為「社會福利國家」。（圖取自齊普拉斯臉書www.facebook.com）

（中央社雅典22日綜合外電報導）希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）今天讚揚歐元區部長達成減免希臘債務協議，是「歷史性」一步。這項協議將使希臘8年紓困計畫告終。

歐元區成員國宣布，自2010年起影響希臘甚鉅的嚴重債務危機將結束，這讓希臘自8月起得以脫離債權人部分監督。

齊普拉斯今晚在與執政聯盟國會議員歡慶會上說，希臘能重新成為「社會福利國家」。齊普拉斯曾誓言，在希臘減債後才會繫領帶，今天是他2015年成為總理以來，首度打上領帶。

他承諾：「緊縮將逐漸由社會正義所取代。」

齊普拉斯稍早宣布，這是項「歷史性協議」。近10年前希臘財務失控，引發3度紓困，並威脅希臘的歐元區成員身分。

齊普拉斯表示，「我們已經翻開新頁」，但警告，希臘「絕對不能破壞改革和預算控制所採取的路徑」。

歐元區財政部長今天稍早宣布這項經激烈討論後達成的協議，讓希臘能在8月20日結束自2010年以來的第3輪紓困。

歐元區部長並同意展延希臘主要債務償還期10年。希臘總債務已接近年度經濟產值的2倍。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1070623

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