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3大主流類股 維繫台股今年上半場人氣

發稿時間：2018/06/24 13:57

最新更新：2018/06/24 13:57

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（中央社記者田裕斌台北24日電）台股今年至6月22日以來，僅小漲250點，指數在半年間相當於在10200點至11200點之間的千點區間震盪，漲幅最驚人的莫過於被動元件、光碟片、挖礦概念3大族群。

台股今年上半年行情呈現區間震盪行情，農曆年前一度衝至11270點今年新高，隨後在美股率先出現閃崩走勢下，指數創下今年低點10189點，隨後雖在6月初攻上11261點，但又爆發美中貿易大戰、美元大幅升值，指數2週跌掉257點。

不過，分析今年上半年台股不乏明星族群，包括被動元件、光碟片族群都出現倍數漲幅，挖礦概念股雖然在第1季曇花一現後，第2季出現明顯回檔，但今年上半年累計漲幅仍近5成。

被動元件在缺貨議題持續發燒下，今年漲幅在類股中居冠，由於日廠村田、太陽誘電、TDK等陸續將產能移至車用及工控市場，影響消費性電子供給，加上汽車電子、物聯網興起，被動元件需求大增，在「應用面增、需求跟不上」的現況下，包括電容、電阻今年以來多次漲價，且下半年漲價趨勢方興未艾，龍頭國巨更一度衝上千元。

根據投信統計，被動元件類股指數今年以來漲幅高達126.6%，居類股之冠，大毅、華新科漲幅更超過200%，蜜望實後來居上，漲幅也達184%。

光碟片則是第2季的主流族群，由於歸檔型光碟(Archival Disc)帶來龐大資料儲存需求，除了與臉書(facebook)的資料中心(Data Center)應用，主要品牌松下(Panasonic)也接獲中國大陸訂單，台灣網路儲存空間(NAS)業者推出混合AD光碟之機台，也使AD生態圈趨於多元，不再只限於資料中心，將拓展至潛在產值20倍大的商務應用市場。

投信統計，光碟片類股今年至6月22日漲幅高達126.1%，其中以拿下松下訂單的錸德漲幅達247.6%最為強勢，下半年可望單季轉虧為盈的中環也有133.4%的漲幅。

此外，挖礦概念股在第1季飆漲之後回檔，但就上半年台股行情看來，仍是多頭要角，包括PC介面卡及主機板都有受惠族群，指標股承啟、撼訊漲幅分別達89.7%及77.8%。

分析師表示，從台股今年上半年表現最強的3大族群分析，多是具有漲價題材、缺貨題材或有新應用的類股，幾乎沒有權值股表現的空間，這也反映出台股上半年權值股遭到外資提款，改由內資力拱的中小型股擔綱多頭主力，在指數呈現區間震盪格局時，個股表現空間大增。（編輯：黃國倫）1070624

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