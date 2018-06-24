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新創和大型企業爭相進駐 柏林辦公空間不足

發稿時間：2018/06/24 20:00

最新更新：2018/06/24 20:00

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（中央社柏林24日綜合外電報導）柏林圍牆倒塌近30年以來，每年約有4萬人為了工作遷往柏林。這些人不光是受到生氣蓬勃的科技新創公司吸引，在大型跨國企業工作的人也越來越多。

柏林從與世隔絕的低成本政府所在地，搖身一變成為歐洲的商業中心之一，辦公室供應卻一直無法趕上急遽成長的需求。

法國巴黎銀行房地產公司（BNP Paribas Real Estate）指出，柏林的營建工程較一年前成長90%，目前約有55.7萬平方公尺樓地板面積仍在施工。不過這在短期內無法帶來太多紓解，因為只有約1/4施工面積可在未來12個月內竣工，而且其中多數已被預定承租。

儘管法蘭克福（Frankfurt）的高級辦公室租金仍睥睨全國，柏林的辦公室平均租金目前高居德國之冠。目前柏林的辦公室空置率不到2%，已較2010年的將近7.8%大減。

辦公室短缺正促使企業和房東改變心態，不對辦公空間定義和抑制成本上漲抱持先入為主的看法。

經營聯合辦公空間的不動產商是推升柏林租金上漲的要角，去年共鯨吞約7.1萬平方公尺的新辦公空間，約占所有已租售辦公室的8%。

不過聯合辦公空間的使用者不再限於新創公司。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）不但已和聯合辦公空間出租商WeWork簽下一處辦公據點的租約，還預定秋季時租下WeWork另一棟大樓的8個樓層空間。

在德鐵招兵買馬從事數位計畫，並致力和新創公司締結關係網絡的同時，前述安排有助於滿足德鐵短期內的辦公空間成長需求。

電子商務巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）在柏林市中心的米特區（Mitte）擁有數幢辦公大樓，但仍租用其他臨時和聯合辦公空間，以容納快速成長的工作人員。亞馬遜在柏林的員工人數已超過2300人。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070624

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