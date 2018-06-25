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反制中國製造2025 傳川普有新武器

發稿時間：2018/06/25 10:57

最新更新：2018/06/25 10:57

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（中央社記者周慧盈北京25日電）英媒報導，美國總統川普擬動用1970年代通過的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），限制中資收購或投資於「中國製造2025」所列戰略行業的美國企業。

英國金融時報（FT）今天報導，專家指出，此舉對美中經濟關係造成的長期後果，可能超過不斷升級的關稅貿易戰，並成為美國開放投資體制數十年來的最大變化之一。

報導說，川普已下令美國財政部起草針對中國對美投資的系列限制措施，並於本週公布。這些措施是為了配合已宣布的對中國關稅方案，目的是迫使北京改變在智慧財產權上的作法。

川普的「新武器」可能讓中國在美國的投資進一步降溫。研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，今年上半年，中國對美直接投資與去年同期相比暴跌逾90%，為18億美元。2016年，中國企業在美國直接投資曾達到創紀錄的460億美元。

知情人士表示，這些投資措施具體範圍有待川普政府的內部討論，目前還不清楚新措施的生效時間，以及是否針對中國對風險投資基金的投資。美國科技初創企業很大部分的種子資金，來自風險投資基金。

雖然一些細節尚未明朗，但報導引述相關官員和知情人士說，川普政府已決定限制中資收購，或是投資於「中國製造2025」規畫所列行業的美國公司。

中國政府在「中國製造2025 」規畫中制定了在10個行業引領全球的目標，包括航空航天、人工智慧、機器人、醫療設備和鐵路等領域。

報導表示，川普政府可能宣布動用1970年代通過的「國際緊急經濟權力法」。「國際緊急經濟權力法」是讓總統在國家經濟面臨緊急情況時擁有廣泛權力的法律。該法以往主要用於對北韓和伊朗等國實施制裁。

川普政府官員說，需要採取這些限制措施，是因為美中在關鍵技術領域展開關乎生死存亡的創新戰，這將決定全球兩大經濟體的未來。（編輯：林克倫）1070625

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