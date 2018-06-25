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美中貿易戰挫台股 投顧：短空中長多

發稿時間：2018/06/25 12:06

最新更新：2018/06/25 12:06

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（中央社記者江明晏台北25日電）美中貿易戰未見緩和，台股跌破半年線。投顧分析，美中動態仍是股市最大變數，但目前景氣還在擴張期，「短空中長多」趨勢不變，看好新台幣短線有機會止貶，指數跌深可望反彈。

美中貿易戰持續摩擦，加上台積電除息8元，台股今天開盤下跌65.21點，加權股價指數跌破季線10878點、半年線10871點關卡，盤中一度下跌逾90點。

兆豐投顧協理黃國偉今天對中央社記者表示，外資視美中貿易戰為系統性風險，對台股、韓股、東南亞等新興股市都減碼，未來美中貿易戰進展程度將是關鍵。

他進一步分析，美國總統川普日前批准價值大約500億美元的大陸產品加徵關稅計劃，認為「這已經跑不掉」，現在憂心的是會不會更進一步擴大，川普是否真的會再出重拳，宣布對中國2000億美元商品增加關稅，如果如實，那就是往最糟糕的方向發展。

由於美國部分關稅行動將在7月6日生效，黃國偉認為，若至7月6日前談判進度停滯，預估會有短期利空出盡，在過去外資放暑假的利空，今年外資放假、暫停賣空的因素將變成利多。

國泰證期指出，美中貿易大戰導致國際股市拉回，發達國家相對抗跌，其中科技類股表現較佳，美元漲多拉回，有利亞幣反彈激勵亞股，外資在台股操作維持偏空，但看好台幣短線有望止貶，指數跌深有機會反彈。

資深分析師林成蔭表示，影響股市的長期因素是景氣、短期因素是資金，目前景氣還在擴張期，「短空、中長多」的趨勢目前不需要改變，後續則要再關注總體經濟數據。

他進一步分析，川普主要目的是反制中國的反擊動作，美股有止跌反彈的跡象，因為檯面下傳出美中雙方已在磋商；但由於市場不確定性因素升高，投資氣氛仍趨向保守，但不至於看壞。他認為，美中貿易戰只是川普防堵中國崛起的一個環節，未來預估仍有其他動作，但預估對股市的衝擊會越來越小，未來可以回歸基本面。（編輯：張良知）1070625

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