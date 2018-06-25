17家大型醫院聯手 開拓新南向醫衛市場

（中央社記者廖禹揚台北25日電）林口長庚、台大、榮總、馬偕等17家國內大型醫院今天成立「新南向市場醫衛交流聯誼會」，未來將配合衛福部「一國一中心」搭建平台，開拓新南向醫衛市場。



中華民國對外貿易發展協會今天舉辦新南向市場醫衛交流聯誼會，第一波參與會員包括林口長庚、台北榮總、台中榮總、高雄榮總、台大、馬偕、中國附醫、北醫、振興、彰濱秀傳、義大、新光、彰基、童綜合、奇美、成大、高醫等17家國內醫學中心及大型地區醫院。



衛生福利部醫事司司長石崇良表示，台灣醫療實力已受到國際肯定，為更進一步協助新南向國家剛起步的醫療技術，衛福部將印度、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓及泰國訂為重點，擇定6個醫學中心或具規模醫院擔任平台，以「一國一中心」在當地蒐集需求，媒合台灣醫療體系提供協助。



石崇良說，「一國一中心」是建立平台，但平台內容必須要靠今天成立的聯誼會會員共同協助，衛福部近期也推動相關法規鬆綁，包括遠距診療辦法納入國際醫療，新南向國家病患可透過遠距診療評估及術後追蹤；本月初預告的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」，則納入細胞治療，有助台灣成為亞洲重要細胞治療中心。



石崇良表示，台灣醫療技術持續發展，近期也修訂教學醫院接受國外醫事人員進修規定，新南向國家醫事人員可透過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會、外貿協會建立的平台，來台學習，也是深化國際交流、培養長期友誼關係的最好方式。



外貿協會祕書長葉明水表示，根據衛福部資料，去年來台就醫國際病患超過30.5萬名，其中來自東南亞的民眾占比達33.17%，顯見各醫療院所在東南亞已有相當好的服務績效，藉由這次聯誼會成立，希望可進一步拓展新南向市場，也歡迎更多國內大型醫療院入會，促進醫療交流、人才代訓、醫療器材輸出、患者轉介等工作。（編輯：陸倩瑤）1070625