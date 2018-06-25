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陳美伶三策略 加速鬆綁不合宜法規

發稿時間：2018/06/25 13:04

最新更新：2018/06/25 14:48

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國發會主委陳美伶表示，政府對於鬆綁法規分別從「由下而上」、「由外而內」與「定期控管」等3大方向加速鬆綁。中央社記者郭幸宜攝 107年6月25日國發會主委陳美伶表示，政府對於鬆綁法規分別從「由下而上」、「由外而內」與「定期控管」等3大方向加速鬆綁。中央社記者郭幸宜攝 107年6月25日

（中央社記者郭幸宜台北25日電）前行政院長張善政建議，政府法規應從興利角度出發，國發會主委陳美伶表示，政府對於鬆綁法規分別從「由下而上」、「由外而內」與「定期控管」等3大方向著手加速法規鬆綁。

工商協進會今天舉行第25屆第一次會員大會，與會的前行政院長張善政致詞時建議，政府政策應以興利為主而非管制。陳美伶對此回應，自去年9月上任以來，政府對於鬆綁法規分別從「由下而上」、「由外而內」與「定期控管」等3大方向加速鬆綁；根據統計，國發會從去年9月以來，不到10個月就已經完成295條法規鬆綁。

由下而上部分，陳美伶說，按照法規修正程序，母法修正要經過立法院程序，但會碰上時間程序過長的問題；子法部分，因行政部門為避免涉嫌圖利，子法又會訂的比母法嚴格。為強化法規鬆綁效率，政府現在改成「由下而上」，優先從函釋、鬆綁子法做起，最後才會更動母法。

由外而內方面，過去曾請各單位回報不合時宜的法規，最後只收到建議廢止國父陵寢管理條例，為蒐集不合時宜法規效率，最後改為透過企業、新創事業蒐集不合時宜的法規。舉例來說，在企業協助下，讓政府在2個月內就調整山坡地回饋金管理辦法，讓原本已對台灣投資環境沒信心的產業又願意回來台灣。

在定期控管部分，陳美伶指出，過去法規檢討往往要耗時1至2年，時間拉長的結果是，只要換了首長就會不了了之；為提高法規鬆綁效率，現在改成每2週管控財經法規，每一季控管其他部會法規，希望產業界能持續提供政府法規相關建言，協助政府改善台灣投資經營環境。

另外，企業呼籲政府應積極參與區域經濟整合，陳美伶表示，行政院長已下軍令狀，要求在CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）第二輪諮商前要做足準備，各部會已開始啟動模擬，有成果時會立刻讓企業了解。

陳美伶透露，行政院長賴清德已經下令，要求在CPTPP第二輪諮商啟動前要全部Ready好，包括法規盤點與修正，以及與其他國家對談時，策略與備案都要做好準備。

陳美伶表示，CPTPP第二輪諮商的相關業務主要由政務委員鄧振中督導負責，目前各部會已經開始啟動模擬，內容涵蓋每一項可能被拿出來討論的議案。她並向在場企業承諾，這部分有成果或開始啟動時，政府會立刻讓企業了解。（編輯：張良知）1070625

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