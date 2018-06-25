/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

中美晶：陸新太陽能政策 加速產業趕底

發稿時間：2018/06/25 13:42

最新更新：2018/06/25 13:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹25日電）中國大陸推出新太陽能政策，太陽能矽晶圓廠中美晶總經理徐秀蘭認為，對產業是短空，將加速產業「趕底」，長期則將使產業更健康，中美晶將採取3策略因應。

環球晶圓今天召開股東常會，中美晶集團總經理兼環球晶圓董事長徐秀蘭，會後針對太陽能現況與未來發展發表看法。她說，矽晶圓是中國大陸推出新政策的重災區，產品價格崩跌，中美晶矽晶圓產能利用率已降至5成以下水準。

考量下半年太陽能矽晶圓市況恐難好轉，徐秀蘭表示，相關人員6月起暫時轉至環球晶圓等集團企業工作，為期約6個月時間。

太陽能電池方面，徐秀蘭指出，至6月底還是滿載生產，後續訂單依然穩健，只是為避免遭到倒帳，在付款條件上將更謹慎。

太陽能電廠方面，徐秀蘭說，市況健康，只因考量海外市場存在政經問題，且未來不確定性可能會更多，中美晶將以台灣市場為主。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局聯合發布「關於2018年光伏（太陽能）發電有關事項的通知」，不僅調降太陽能電站標竿上網電價，並凍結一般大型電站安裝，徐秀蘭認為，這可能加速產業「趕底」，淘汰轉換效率與財務狀況較差的廠商。

徐秀蘭表示，中國大陸太陽能新政策對產業是短空，不過，太陽能產業一定會存在，新政策將有利產業長期健康，只是業者應調整產品與銷售策略。

徐秀蘭指出，中美晶將會積極擴展國內太陽能電廠業務，並將投資與半導體產業有關聯的領域，如投資半導體特氣矽甲烷供應商台灣特品化學30.93%股權，期能有助營運更加穩健。

中美晶同時將評估轉進單晶太陽能領域，或採取「輕上重下」策略，著重下游太陽能電廠業務。（編輯：蘇志宗）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP