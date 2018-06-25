PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

美國在台協會（AIT）25日舉辦「2018數位經濟論壇–數位時代的社會變遷」，AIT台北辦事處處長梅健華（左4）、行政院政務委員唐鳳（右4）、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右3）、國發會副主委高仙桂（右2）、微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯（左）等人出席。中央社記者張皓安攝 107年6月25日

（中央社記者江明晏台北25日電）PTT之父杜奕瑾今天分享，台灣歷經PC和瀏覽器、手機和APP後，將進入第3個AIoT時代，認為台灣處在非常好的位置，有一流軟體人才，又有像是PTT開放的思想、論壇和行動力。



美國在台協會(AIT)今天主辦「2018數位經濟論壇-數位時代的社會變遷」專題論壇，AIT處長梅健華、行政院政務委員唐鳳均出席，台灣人工智慧實驗室創辦人、PTT之父杜奕瑾今天受邀參與專家分享。



杜奕瑾把台灣數位經濟劃分為3個時代，第一個時期是1995年至2007年，以PC、瀏覽器為主的時代，當時微軟就是霸主，而在網路上的串連也造就新一波的網路經濟，譬如亞馬遜、Google。1995年，PTT就在台大架設，這也意味著「台灣很早期就有open的想法」。



他舉例，1995年5月天剛成立，就在PTT成立了一個版，他們不是走傳統路線去打歌宣傳，而是從校園開始發跡。而PTT從台大一路擴及政大，交大，到高中，「這種力量是從Bottom(底部)往上長的過程」，PTT是open的組織，強調非營利與公益性，很快就建立生態系，也衍生BBS一系列的社團。



杜奕瑾指出，台灣在第一個時期，替Wintel（微軟＋英特爾）供應記憶體、機殼、各種晶片，一直到PC、筆電的供應，台灣在美國數位經濟有很強的結盟。



他認為，台灣在網際網路社會經濟議題跑得很前面，PTT架設到現在已經23年，不管是風災、政治議題等，都有很多貼文與討論。



再來，第二個時期是智慧機和APP開始進入市場的時代，過去大家下班回家後、在網咖才上網站，但大家現在能隨時隨地連上網站，且不是只有瀏覽紀錄，還包括你在哪出沒，你買了什麼，而台灣與美國關係還是很緊密，包括微軟手機、蘋果iPhone、Ｇoogle Android Phone，台灣一直都是很大的生態鏈。



但他點出，過去在wintel時代，台灣製造供應廠商的代工獲利率比較高，智慧機時代的獲利卻一直降低，這是目前台灣在高科技產業比較辛苦的地方，但沒關係，已經進入第3個時代。



第三個時代，他說，這就是有人稱為AIoT(人工智慧、物聯網)、雲端，或是ABC (AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端) 時代。也就是把數位帶到家中和車上，例如特斯拉、無人機、無人車、家庭智慧載具、智慧商業，讓生活帶來更多便利。



他認為，「台灣處在一個非常好的位置」，來自台灣跟美國很好的合作基礎，台灣有一流軟體人才，台灣人工智慧教育也具備水準，加上又有像是PTT開放的思想、論壇和行動力，未來這個時代是非常好創新的地方，但需要一個團隊組織起來。



杜奕瑾說，他創辦的人工智慧實驗室就是非常好的平台，把這些人聚集起來，做出對未來有意義的實驗。舉例來說，在醫療照護方面，透過人工智慧將能讓醫生不用到現場，就能在線上判讀，譬如在心臟超音波、罕見疾病等領域。



而在智慧城市的部分，杜奕瑾也舉例，在兼顧隱私議題下，透過人工智慧一樣可做好城市道路監控、犯罪防治等。



他也說，導演齊柏林拍攝非常有啟發性的「看見台灣」紀錄片，卻不幸逝世，於是很快找了無人機團隊和專家，用AI來學習齊柏林的選景和運鏡；杜奕瑾也和夥伴們一起自創了台灣國語輸入法，取名為「雅婷輸入法」，靈感就來自唐鳳的速錄師薛雅婷。



杜奕瑾認為，大家可以去關注身邊有意義、啓發性的議題，用新的科技來解決身邊的問題，自然而然就會像PTT一樣生長出來，「因為這是你了解的東西」。他同時指出，「有分享、開放」，才能是公營的黑科技，不斷去累積能量，成為產業生態。



他進一步說，第一個時代的人機介面是PC、瀏覽器，第二個時代是手機、APP，未來的人機介面和裝置是什麼，大家還在想與開發，但可以確定的是未來10年，人工智慧必須要有好的使用者經驗。（編輯：林沂鋒）1070625