/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

發稿時間：2018/06/25 16:03

最新更新：2018/06/25 16:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國在台協會（AIT）25日舉辦「2018數位經濟論壇–數位時代的社會變遷」，AIT台北辦事處處長梅健華（左4）、行政院政務委員唐鳳（右4）、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右3）、國發會副主委高仙桂（右2）、微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯（左）等人出席。中央社記者張皓安攝　107年6月25日美國在台協會（AIT）25日舉辦「2018數位經濟論壇–數位時代的社會變遷」，AIT台北辦事處處長梅健華（左4）、行政院政務委員唐鳳（右4）、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右3）、國發會副主委高仙桂（右2）、微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯（左）等人出席。中央社記者張皓安攝　107年6月25日

（中央社記者江明晏台北25日電）PTT之父杜奕瑾今天分享，台灣歷經PC和瀏覽器、手機和APP後，將進入第3個AIoT時代，認為台灣處在非常好的位置，有一流軟體人才，又有像是PTT開放的思想、論壇和行動力。

美國在台協會(AIT)今天主辦「2018數位經濟論壇-數位時代的社會變遷」專題論壇，AIT處長梅健華、行政院政務委員唐鳳均出席，台灣人工智慧實驗室創辦人、PTT之父杜奕瑾今天受邀參與專家分享。

杜奕瑾把台灣數位經濟劃分為3個時代，第一個時期是1995年至2007年，以PC、瀏覽器為主的時代，當時微軟就是霸主，而在網路上的串連也造就新一波的網路經濟，譬如亞馬遜、Google。1995年，PTT就在台大架設，這也意味著「台灣很早期就有open的想法」。

他舉例，1995年5月天剛成立，就在PTT成立了一個版，他們不是走傳統路線去打歌宣傳，而是從校園開始發跡。而PTT從台大一路擴及政大，交大，到高中，「這種力量是從Bottom(底部)往上長的過程」，PTT是open的組織，強調非營利與公益性，很快就建立生態系，也衍生BBS一系列的社團。

杜奕瑾指出，台灣在第一個時期，替Wintel（微軟＋英特爾）供應記憶體、機殼、各種晶片，一直到PC、筆電的供應，台灣在美國數位經濟有很強的結盟。

他認為，台灣在網際網路社會經濟議題跑得很前面，PTT架設到現在已經23年，不管是風災、政治議題等，都有很多貼文與討論。

再來，第二個時期是智慧機和APP開始進入市場的時代，過去大家下班回家後、在網咖才上網站，但大家現在能隨時隨地連上網站，且不是只有瀏覽紀錄，還包括你在哪出沒，你買了什麼，而台灣與美國關係還是很緊密，包括微軟手機、蘋果iPhone、Ｇoogle Android Phone，台灣一直都是很大的生態鏈。

但他點出，過去在wintel時代，台灣製造供應廠商的代工獲利率比較高，智慧機時代的獲利卻一直降低，這是目前台灣在高科技產業比較辛苦的地方，但沒關係，已經進入第3個時代。

第三個時代，他說，這就是有人稱為AIoT(人工智慧、物聯網)、雲端，或是ABC (AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端) 時代。也就是把數位帶到家中和車上，例如特斯拉、無人機、無人車、家庭智慧載具、智慧商業，讓生活帶來更多便利。

他認為，「台灣處在一個非常好的位置」，來自台灣跟美國很好的合作基礎，台灣有一流軟體人才，台灣人工智慧教育也具備水準，加上又有像是PTT開放的思想、論壇和行動力，未來這個時代是非常好創新的地方，但需要一個團隊組織起來。

杜奕瑾說，他創辦的人工智慧實驗室就是非常好的平台，把這些人聚集起來，做出對未來有意義的實驗。舉例來說，在醫療照護方面，透過人工智慧將能讓醫生不用到現場，就能在線上判讀，譬如在心臟超音波、罕見疾病等領域。

而在智慧城市的部分，杜奕瑾也舉例，在兼顧隱私議題下，透過人工智慧一樣可做好城市道路監控、犯罪防治等。

他也說，導演齊柏林拍攝非常有啟發性的「看見台灣」紀錄片，卻不幸逝世，於是很快找了無人機團隊和專家，用AI來學習齊柏林的選景和運鏡；杜奕瑾也和夥伴們一起自創了台灣國語輸入法，取名為「雅婷輸入法」，靈感就來自唐鳳的速錄師薛雅婷。

杜奕瑾認為，大家可以去關注身邊有意義、啓發性的議題，用新的科技來解決身邊的問題，自然而然就會像PTT一樣生長出來，「因為這是你了解的東西」。他同時指出，「有分享、開放」，才能是公營的黑科技，不斷去累積能量，成為產業生態。

他進一步說，第一個時代的人機介面是PC、瀏覽器，第二個時代是手機、APP，未來的人機介面和裝置是什麼，大家還在想與開發，但可以確定的是未來10年，人工智慧必須要有好的使用者經驗。（編輯：林沂鋒）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP