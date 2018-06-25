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外資上週賣超近480億 面板雙虎再遭倒貨

發稿時間：2018/06/25 17:23

最新更新：2018/06/25 17:23

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（中央社記者田裕斌台北25日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣479.65億元，面板雙虎友達、群創為賣超標的；累計今年至6月22日賣超金額達2293.54億元。

截至6月22日止，外資總持股市值12兆9792.08億元，占全體上市股票市值39.90%，較6月15日減少3136.02億元。

摩根投信表示，在美中貿易戰爭煙硝四起的衝擊下，亞股上週首當其衝，全數遭外資賣超，是4月30日當週以來，亞股再度受到外資全面性賣壓，其中，台灣股市因為流動性佳，加上表現名列前茅，導致國際資金今年來大舉賣超台股，率先落袋為安。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲市場今年來遭逢逆風，且自第2季國際市場雜音不斷的影響下，外資對於亞股的態度更趨保守，幾乎多站在賣方，造成亞股承壓，股價也難有表現，但這些並無損於亞洲經濟基本面續揚的事實。

張致寧表示，根據歷史經驗，亞洲出口與企業獲利呈正相關，近期在出口回溫帶動下，將有利亞股企業盈餘展望走升，加上亞股經過這波拉回之後，股價淨值比已由1.7倍降至1.6倍左右，投資人不妨留意中國大陸、南韓，以及東南亞如新加坡、泰國、印尼等體質較佳的亞洲市場。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為中鴻1萬8692張、大聯大1萬2874張、英業達1萬1638張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為友達10萬9464張、群創7萬140張、台積電6萬3491張。（編輯：鄭雪文）1070625

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