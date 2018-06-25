氣溫炎熱 今尖峰用電量創今年第9高

台電公布，25日用電量高峰出現在下午1時44分，用電量達到3510.79萬瓩，是今年以來第9高。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭幸宜台北25日電）氣溫高升，用電量也跟著飆高，台電公布，今天用電量高峰出現在下午1時44分，用電量達到3510.79萬瓩，是今年以來第9高，預估本周四前用電尖峰負載量可能達到3630萬瓩。



中央氣象局發布高溫警訊，對雙北、高雄、屏東與花蓮等縣市發布代表36度高溫的黃色燈號，其中台北今天中午氣溫更一度超過36度，帶動用電量攀升。



台電中央副調度監鄭有財受訪時說，今天用電量高峰在下午1時44分達到3510.79萬瓩，與台電預估的尖峰負載量3510.8萬瓩一樣，在氣溫仍然炎熱的情況下，台電預估明天的尖峰負載量會比今天多出70萬瓩，來到達到3580萬瓩。



鄭有財表示，本週氣溫炎熱，用電量預期還會更高，根據台電下午5時最新公布的用電量預測，截至本週四止，用電量尖峰負載量可望達到3630萬瓩，備轉容量率估6.46%，預估本週供電燈號為供電吃緊的黃燈。



台電表示，今年迄今尖峰用電量前10高紀錄分別為：5月30日3677.14萬瓩、5月31日3671.31萬瓩、5月29日3632.86萬瓩、6月8日3610.20萬瓩、5月28日3600.65萬瓩、6月6日3580.2萬瓩、6月7日3570.19萬瓩、6月5日3530.2萬瓩、6月25日3510.79萬瓩、5月18日3506.1萬瓩。（編輯：張均懋）1070625