宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電今天舉行股東會，董事長王雪紅表示，宏達電2017年邁入第20年，將全面衝刺VR、AR、AI、5G和區塊鏈等新興科技，其中，VR內容項目數領先全球，代表轉型踏出成功第一步。



宏達電今天舉行股東會，約有300位股東出席，王雪紅致詞時表示，宏達電在2017年邁入第20年，過去多年來，致力於定位HTC的未來，更專注在創新科技，並投注必要的資源持續創造優異的產品。除了不斷精實營運支出，HTC也將持續投資能讓HTC大幅超越當代產品潮流的關鍵技術。



王雪紅說，2017年9月，HTC和Google雙方基於長達10年在智慧型手機的策略夥伴關係，簽定完成11億美元的合作協議。根據此協議，Google延攬原先參與打造Google Pixel手機的HTC研發人員加入，同時HTC也將其智慧財產權非專屬授權予Google使用，這項協議再次顯示HTC在智慧財產權上的實力，也讓HTC有充裕的資源能持續構建虛擬實境生態系統，繼續投入擴增實境、智慧物聯網、5G、人工智慧和區塊鏈 (Blockchain)等重要的創新，和將以上的創新融合於自有品牌智能手機及VIVE版圖。



王雪紅說，HTC智慧型手機仍然是HTC重要的策略性業務，2017年推出全新的HTC U系列智慧型手機，再度締造多項業界第一的創新。上個月，HTC剛推出今年的旗艦機HTC U12+，相機效能再創新紀錄，獲獨立的評測機構DxO Mark在雙主鏡頭項目給予103分的高分。



她說，最近，HTC也發表Project Exodus，未來將與區塊鏈社群密切合作，將為重視個資安全性的使用者，設計出能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。



王雪紅說，2018 年初，為HTC定下新的願景VIVE Reality，讓所有團隊和事業單位的前進方向一致，VIVE Reality是指虛擬實境(VR)和擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線(5G)和其他新興科技的整合，使人們能在虛擬及擴增實境的環境中自然地互動。



她指出，HTC VIVE 已在電腦驅動的虛擬實境(VR)領域中奠定穩固的領導地位，2017年在大陸推出的首款VR一體機 「VIVE Focus」，也受企業界的歡迎，內容是VR生態系統的重要關鍵，VIVEPORT和Steam上的VR應用內容項目總數，在2018年初已超過3000款，在全世界占有領先的地位，也代表轉型踏出成功的第一步。



她重申，HTC「追尋卓越 止於至善」的品牌精神永不止歇，秉持正確的策略、世界級的人才、創新研發的實力，一定能驅動HTC下一階段的成長。（編輯：楊凱翔）1070626