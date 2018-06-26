宏達電股東不滿虧損 王雪紅：今年有信心賺錢

宏達電去年虧損2個資本額，小股東對宏達電董事長王雪紅（站立者）抱怨；王雪紅回應表示，2018年有信心賺錢。中央社記者江明晏攝 107年6月26日

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電小股東對董事長王雪紅抱怨，宏達電去年虧損2個資本額，「多少人身家性命在你手上」。王雪紅回應，2018年有信心賺錢，也希望能配給股東，「今、明年願景布局將完成」。



宏達電今天舉行股東會，現場約有300位股東出席，有股東發言指出，「來到股東會心情沈重」，宏達電去年虧損2個資本額，Pixel賣給Google只有300多億元，宏達電有8000多人，董事長兼任執行長以來，虧了很多錢，建議撤換經營團隊才有辦法自救。



他同時質疑，宏達電實施庫藏股變成票房毒藥，買了以後全部註銷，還不如減資分給股東，從1300元快要變成面紙了，不要淪為全額交割股，「多少人身家性命在你手上」。



對此，王雪紅回應，2018年會審慎樂觀，有信心賺錢，也希望能配給股東。



宏達電靠著與Google合作協議，出售Pixel團隊與專利銀彈挹注下，今年首季業外進帳共新台幣316億元，稅後淨利211億元，每股稅後盈餘大賺25.7元，



宏達電財務長沈道邦說，面對純粹硬體的市場，宏達電3年前開始評估未來要替股東創造穩定獲利成長的商業模式，不可能持續在硬體做競爭，花了一段時間從內部、願景開始重新定義布局新興科技，重新整合營運模式與資本費用花費，前2、3年很積極在做這些事情，包括VR、5G、區塊鏈。



為何去年還是虧損，他說明，轉型的第一步是最難走的，背負了工廠研發成本，去年和Google達成合作協議、出售Pixel團隊，踏出第一步，今年第2季開始，做的改變會有些效應，今年下半年會審慎評估「所有資金做適當的、最有利的運用，以及是否在明年用現金回饋股東」。



另有小股東說，智慧機產業非常競爭，不是市值上兆，就是萎縮下去，質疑宏達電要全面衝刺VR、AR、AI、5G和區塊鏈等新興科技，「真的還有實力嗎，還是公司畫大餅作夢」，希望宏達電能發展差異化產品。



王雪紅回應，智慧型手機非常競爭，差異化和創新非常重要，認為VR、AR、IoT、區塊鏈整個集合才是未來智慧型手機，宏達電在創新上領先全球，「今、明年願景布局將完成」，且這些技術都會融合在智慧型手機，是超越世界的智慧型手機，請股東一起期待。



王雪紅也強調，會非常認真努力的做事，希望下一次股東大會，「宏達電的成績會讓你稱讚」。（編輯：黃國倫）1070626