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亞泥配息1.2元創3年高 徐旭東：加大綠能投資

發稿時間：2018/06/26 11:46

最新更新：2018/06/26 11:46

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（中央社記者韋樞台北26日電）亞泥公司今早舉行股東會，會中通過每股配發現金利新台幣1.2元，創3年來新高。董事長徐旭東肯定去年營運表現，並強調重視未來水泥廠綠能投資。

亞泥今天舉行107年度股東常會，會中通過去年財報，歸屬母公司業主稅後純益為新台幣54億6900萬元，每股稅後盈餘(EPS) 1.74元，股東會通過每股配發現金股利1.2元，為近3年來新高。

徐旭東表示，去年亞泥獲利年成長30%，表現相當亮麗，亞泥在各行業的轉投資、人工智慧(AI)自動化、工業4.0等表現都不錯。去年合併營收649億元，在稅後盈餘，加計轉投資利益25億元，去年合併稅後純益66.65億元，每股將配發現金股利1.2元，成長表現相對穩定。

對於亞泥在大陸的發展，徐旭東表示，生產事業必須更合乎先進時代，有些廠太靠近城市可能要搬遠一點，原來的土地可以再開發，同時環保措施還要再加強。

徐旭東指出，在綠能投資上，若是純粹擴產可能要停頓下來，但若是水泥廠有幫忙城市處理焚燒生活垃圾時則可獲得政府支持；目前亞泥中國大陸各水泥廠生產穩定，有幾個廠區的生產還能增長，但幾個廠區靠近城市者還要再調整，環保綠化及綠能投資還要再加大力道。

亞泥(中國)執行長吳中立表示，整個遠東集團的策略就是要朝工業4.0、人工智慧(AI)方面發展，亞泥(中國)各廠特別邀請元智大學的教授為員工們上課，讓工業4.0和人工智慧(AI)對綠能發展更有幫助。（編輯：黃國倫）1070626

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