科技新創新南向 科技部攜手星展打頭陣

科技部26日在新加坡星展銀行（DBS）創新中心舉行記者會，圖為科技部產學及園區業務司長邱求慧率領新創菁英團隊與星展銀行新創團隊合影。中央社記者黃自強新加坡攝 107年6月26日

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）科技部今天與星展銀行共同攜手推動科技新創新南向，透過強調國際鏈結的科技新創聚落Taiwan Tech Arena，讓台灣的科技新創團隊能夠在東南亞布局，打造台灣新創國際品牌。



科技部今天在新加坡星展銀行（DBS）創新中心舉行記者會，由科技部產學及園區業務司長邱求慧率領新創菁英團隊，宣布新創三大新好處。



邱求慧表示，Taiwan Tech Arena是科技部剛成立的國際級青年創業基地，打造良好的科技新創生態系及強調鏈結國際資源是其中的重點工作。



他指出，新加坡是東南亞最重要的科技新創生態系，透過與新加坡星展銀行共同合作，有效鏈結台灣與東南亞創新技術、人才、市場及資金的交流，未來希望東南亞的科技新創公司能到Taiwan Tech Arena找尋市場機會。



邱求慧認為，Taiwan Tech Arena能夠攜手全球新創加速器及企業策略夥伴，不僅鏈結東南亞的科技產業、新創團隊、加速器及國際創投等新創生態相關夥伴，同時也會率團參與各國創業者舉辦的新創活動。



邱求慧指出，這些新創活動包含創業競賽、國際投資媒合會、AI工作坊等，共同打造台灣新創國際品牌。



Taiwan Tech Arena今年6月成立，這次首次透過Taiwan Tech Arena科技新創團隊鏈結東南亞科技新創生態系，藉由策略夥伴星展銀行共同宣布成立創業競賽獎金、新南向市場開發與金流對接，以及成立DBS Business Class新創生態圈與App平台，讓新創團隊能與各國投資人或業師即時進行交流。（編輯：高照芬）1070626



