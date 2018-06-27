去年獲利表現佳 台北101每股配息1.304元

（中央社記者朱則瑋台北27日電）台北101去年獲利不受陸客不來影響，每股盈餘新台幣1.45元，今天股東會通過每股配息1.304元，台北101表示，今年累計至5月底稅前淨利，比去年同期成長2.6%。



台北金融大樓股份有限公司今天早上召開股東常會，由董事長周德宇主持，會中除承認106年度財務報表外，並通過106年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣1.304元。



台北101透過新聞稿指出，台北101整體營收獲利三分之二來自於觀光及消費市場，但從民國105年下半年開始，產業景氣低迷加上陸客不來，衝擊整體觀光市場；不過，台北101強化商品力並提升服務品質，讓105年獲利創歷史新高。



台北101表示，106年雖然大環境未見好轉，加上整體大樓建築物已邁向第二個10年，要維持頂級辦公室規格與硬體水準，相關維運成本及設備汰換資本支出大幅增加，台北101透過開源節流等方式，讓106年獲利仍維持跟105年差不多，稅後淨利為21.3億元，每股盈餘為1.45元。



台北101指出，大樓商場及辦公大樓實體空間已經接近滿租，需要另闢商機才能持續增加獲利表現；因此，正積極推行無限101計畫，目前正開發高端旅遊產品、輔導建物成為綠建築顧問以及商場代管等，要以台北101的軟實力與品牌力創造公司最大的營運績效。



台北101今年5月首次主辦「世界登高冠軍錦標賽」，除提高登高賽事國際地位，台北101指出，目前團隊正研議舉辦更多與國際接軌的大型活動，將於下半年陸續推出。（編輯：蘇志宗）1070627