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6月消費者信心續降 投資股票時機跌最多

發稿時間：2018/06/27 10:44

最新更新：2018/06/27 10:44

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布6月消費者信心指數（CCI）為83.82點，不只總指數較上月下降，6項子指標也全數下滑，尤以投資股票時機降幅最大。

6月CCI較上月下降1.79點、跌至83.82點，而投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機、就業機會及國內物價水準等子指標全數下滑。

各項子指標中，以「未來半年投資股票時機」降幅最大，本次調查結果為97.40點，較上月下降4.50點；下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，6月指數為102.20點，較上月下降2.15點；降幅第三的指標為「未來半年國內物價水準」，較上月下降1.15點、跌至45.10點。

而後依降幅第4至6名排序是「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年家庭經濟狀況」，「未來半年國內經濟景氣」降幅最小，6月調查結果為81.25點，較上個月下降0.90點。

從絕對水準來看，子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」；觀察6月各子指標表現，僅有「未來半年國內就業機會」為樂觀指標。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為今年6月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2650位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：黃國倫）1070627

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