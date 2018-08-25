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中國手機甩山寨形象 蠶食全球逾半江山

發稿時間：2018/08/25 15:17

最新更新：2018/08/25 16:31

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中國手機品牌崛起，在以韓系、美系為首的全球智慧機市場殺出一片天，根據IDC調查，今年第2季華為的出貨量首度超越蘋果，市占率排名已躍居第二，讓長期稱霸的三星也不敢小覷。中央社製表　107年8月25日中國手機品牌崛起，在以韓系、美系為首的全球智慧機市場殺出一片天，根據IDC調查，今年第2季華為的出貨量首度超越蘋果，市占率排名已躍居第二，讓長期稱霸的三星也不敢小覷。中央社製表　107年8月25日

（中央社記者江明晏台北26日電）十年前，中國手機是「山寨」的代名詞，十年後，中國手機已豪奪全球半壁江山，不過生產低階手機「以量取勝」的中國品牌，要在獲利上稱霸，仍有一段長路要走。

場景拉到冰天雪地的南極，「冰凍32分鐘後，手機依然能正常使用」，為測試旗艦機防寒抗水極限，大陸手機龍頭品牌華為把Mate 10 Pro帶到南極測試，噱頭十足。

再切換另一個鏡頭，姿態曼妙的芭蕾舞者在玻璃上騰空跳躍，中國品牌vivo首創發表搭載「伸降式」鏡頭的旗艦機，為證明耐用度，以8台手機的升降鏡頭為支點，架上一塊玻璃充當芭蕾舞者揮灑的舞台，猶如特技表演的行銷短片，讓人印象深刻。

值得一提的是，中國智慧機品牌崛起，不是只靠內需市場支撐，在以韓系、美系為首的全球智慧機市場，中國品牌也殺出一片天，其中以華為、小米、OPPO、Vivo（俗稱小華OV）表現最突出。

即使美國市場進不去，華為覆蓋率已約達170個國家，根據IDC調查，今年第2季華為首度贏過蘋果，成為全球出貨市占第2大品牌，讓連年稱霸手機市場的三星不敢小覷。

不過華為低階手機占比偏高，仍是「以量取勝」，和蘋果主打高階的路線有區別，華為想取代蘋果，拿下整個手機產業90%獲利的霸主，還有一段漫漫長路。

儘管如此，中國手機品牌擺脫「山寨」形象卻是不爭事實，翻身秘訣在於「軟硬兼施」，除了開發新市場、布局線上線下多元銷售模式外，更重要的是，奠基於規模經濟的高CP值定價策略。

在行銷戰上，中國手機品牌從不手軟，vivo砸大錢贊助世界盃、OPPO包下法國羅浮宮發表新機，華為重金禮聘足球巨星梅西當代言人，加上大舉撒幣研發、進化規格，固樁電信商、行銷體驗在地化，催化出一群花粉(華為)、米粉(小米)、O粉(OPPO)，忠誠度不亞於三星粉絲、蘋果果粉，品牌力逐漸往高階市場扎根。

根據TrendForce最新調查，中國手機品牌攻城掠地，去年奪下全球手機市場半壁江山，今年全球市占率將進一步擴大至54%。

中國品牌挑戰三星、蘋果霸主地位，連帶壓縮台灣品牌生存空間，曾是台灣手機之光的宏達電跌出前段班，3年賠掉5個股本，近期轉往虛擬實境(VR)領域，華碩ZenFone雖然屢建奇功，但缺乏獲利支撐，品牌之路隱憂重重。

隨著5G時代到來，未來手機品牌排名恐多次洗牌，中國大陸品牌挾著規模經濟優勢、砸重金投入研發，搶占5G手機龍頭的企圖心強烈，但台灣也不必妄自菲薄，畢竟，華為、小米、OPPO等品牌的手機製造過程都少不了台灣精良的供應鏈零組件。（編輯：陸倩瑤）1070825

延伸閱讀》台灣之光蒙塵 手機品牌奮起求生

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