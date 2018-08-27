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亞洲鋼材供應吃緊 中鋼獲利可望創高

發稿時間：2018/08/27 08:28

最新更新：2018/08/27 08:28

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（中央社記者韋樞台北27日電）中鋼公司第4季內銷報價漲幅僅1.4%，大宗熱軋鋼品每公噸上漲不及10美元，有利接單；加上大陸第4季環保因素減產，亞洲鋼材供應吃緊，法人認為，有利中鋼全年獲利創新高。

雖然美國課徵各國出口到美國的鋼鐵產品關稅達25%，但美國經濟成長強勁，財政刺激政策外溢效果不減，帶動民間消費增長，即使鋼材成本上漲，但在強大內需支持下，消耗量維持正成長，各國出口到美國的鋼材相對仍有利可圖。

中鋼指出，大陸房地產需求強勁，寶鋼、武鋼、鞍鋼等大廠7月到9月盤價以平高盤因應，熱軋鋼品每公噸累積上漲15到22美元，加上大陸深化供給側改革，加強環保稽查，鋼材出口年減逾20%；展望下半年基建專案預算加碼，冬季限產加嚴執行，鋼品社會庫存維持低檔，預期第4季鋼價仍會向上。

此外，韓國鋼廠預計第4季進行產線檢修，日本鋼品外銷量因國內需求穩定而維持低檔，亞洲地區鋼材供需仍緊，可望同步帶動國際鋼價上漲。

中鋼表示，過去向來是鋼鐵出口大國的中國大陸，第4季到明年首季又到了北方冬季霧霾的高峰期，空氣污染嚴重，往年均由當地政府下令高污染行業如鋼鐵、水泥、石化業等歲修兼減產，既維持市場價格又能控制空污在一定範圍。

中鋼估計，大陸鋼材減產，美中貿易戰下，鋼材出口美國更不易，美國國內熱軋鋼價格雖小幅回檔，但價格仍在每公噸987美元高檔，中鋼第4季熱軋每公噸僅小漲新台幣293元，不及10美元，對下游單軋廠或製造API鑽油鋼管業外銷美國來說，有能力反映成本在接單上。

法人表示，美中貿易戰談判短時間內不易化解歧見，加上國際鋼價有望再漲，利於中鋼接單，今年上半年每股盈餘(EPS) 0.72元，已創7年同期新高，且中鋼已經連續5季報價上揚，全年獲利有望超越2014年全年EPS1.43元，再創近年新高。（編輯：楊凱翔）1070827

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