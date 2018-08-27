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中華電MOD電競專區 點閱倍數成長

發稿時間：2018/08/27 09:13

最新更新：2018/08/27 09:13

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（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信宣布達成電競新里程碑 ，MOD、Hami Video設置的「電競專區」點閱倍數成長，「中華電信數位創新應用系列賽」並首度加入電競項目。

由中華電信獨家冠名贊助的「2018六都電競爭霸戰」經過一個半月的分區賽事，選出台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的最強冠軍隊伍，並於25日、26日在台北進行總決賽，今年冠軍由高雄代表隊「恩母17」奪得。

中華電信表示，今年為六都電競爭霸戰線上線下賽事，提供HiNet光世代網路，讓來自全台的菁英玩家盡情飆技。此外，中華電信MOD、Hami Video集結電競賽事，設立「電競專區」提供免費高畫質賽事直播，該專區短短不到兩個月已突破近50萬點閱，相比去年成長100%，顯示MOD已成為收視電競賽事平台新選擇。

中華電並表示，「電競專區」打造為長期專區、不停滯於「六都電競」，並將持續加入新的電競賽事。

國內電競選手近年來不斷在國際舞台展露堅強實力，中華電信為扶植國內電競產業，持續贊助大型賽事，提供選手和有潛力的玩家一個能夠發揮的舞台，今年更首度將電競項目加入「中華電信數位創新應用系列賽」，推出「CHT Master 中華電信校園電競賽」，並協同台大、政大、台科大等學校，以及電競圈實況主及講師舉辦電競講座，擔任玩家的「神隊友」，從多元的管道幫助國內電競幼苗順利成長。

「CHT Master 中華電信校園電競賽」將於2018年10月8日開放報名，並計劃於2018 WirForce進行決賽。（編輯：楊凱翔）1070827

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