威秀經營金門與花蓮金獅影城 9月中揭曉

（中央社記者潘姿羽台北28日電）公平會日前接獲台灣創新發展公司與威秀影城的申報結合案，預計9月中旬公布，若順利通過，威秀影城將經營管理位於金門及花蓮的金獅影城，威秀版圖有望擴及東部及離島。



坐在電影院看著酣暢淋漓的動作片紓壓、或是隨著蕩氣迴腸的愛情故事淚濕眼角，看電影已成為多數人最喜愛的休閒娛樂；但一部電影若沒辦法搭配大螢幕、影廳的聲光效果，感官體驗難免遜色許多，然而非都會區往往因為人口、消費力道不如城市，較少大型影城進駐。



不過公平會於8月中旬接獲台灣創新發展股份有限公司擬委託威秀影城經營管理其位於金門及花蓮等地區金獅影城的申報結合案，現在已經結束對外徵詢意見階段，將陸續進入討論評估、審議程序。



公平會在考量結合案是否通過時，主要評估結合後的整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，並檢視是否對於促進產業發展有幫助、結合後是否會不利新進業者投入市場等因素；依公平交易法規定，公平會應於30日內決定是否通過此結合案，換言之，此案9月中旬之前就會有結果。



威秀影城是台灣最大的連鎖影城，光大台北地區就擁有5座影城，近幾年仍在持續拓點，2014年底於台南增加南紡威秀影城，2015年頭份尚順威秀影城進駐了苗栗，2016年林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城也盛大開幕，全台共計已有13座據點。



威秀影城目前據點仍集中台灣西半部，東部及離島尚無據點，若此次結合案順利通過，便可拓展經營版圖，經營台灣創新發展公司位於花蓮及金門的影城事業。（編輯：張均懋）1070828