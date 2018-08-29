/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金鐘獎孫安佐陳建仁美網
>rss

不放棄進軍美市場 華為要求FTC辦聽證

發稿時間：2018/08/29 16:25

最新更新：2018/08/29 16:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）中國電信設備大廠華為（Huawei）針對進入美國市場受阻，現向美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）尋求協助，要求舉辦聽證會解除相關限制。

彭博報導，華為在20日提交、今天列入聯邦貿易委員會紀錄的文件裡主張，基於安全考量而施加的限制，會對消費者造成傷害，「不然消費者就能從健全的競爭當中獲得好處」；文件稱華為不會造成安全威脅升高。

華為表示願意參與聯邦貿易委員會9月開始的聽證會；聽證會將探討市場競爭與消費者保護等議題。

華為在文件中說：「聯邦貿易委員會十分有必要向國會與聯邦傳播委員會（FCC）提供專業的經濟分析。聯邦貿易委員會就是專為協助免遭限制性法規而設，以免相關法規無謂地限制消費者選擇，造成市場失能。」

美方憂心中國電信設備淪間諜工具，使華為與另一中國電信製造商中興通訊（ZTE）屢被美國官員盯上。中國外交部發言人7月表示，美國「應停止毫無根據的猜疑和蓄意打壓中國公司」。

華為列出一連串的行為，包括美國國會決定禁止聯邦機構購買華為與中興通訊生產的裝備或服務、AT&T與威瑞森（Verizon）決定不銷售華為的智慧手機、聯邦傳播委員會考慮禁止美國電信業者拿聯邦補貼購買華為與中興通訊的裝置。

華為另在聲明稿中說：「我們已請求聯邦貿易委員會與其他政府部門合作，以確定這些干預措施有實施的充足理由。出於武斷安全顧慮所訂的規則對市場競爭有害。」（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070829

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP