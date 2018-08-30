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國發會：估2054年台灣總人口數低於2千萬

發稿時間：2018/08/30 17:06

最新更新：2018/08/30 17:06

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）行政院以總人口不低於2000萬人作為施政目標，但據國發會最新人口推估，2054年總人口數會開始低於2000萬人，國發會表示，各部會將共同努力、透過4大策略因應人口結構轉變。

國家發展委員會今天發布「中華民國人口推估（2018至2065年）」，結果顯示，未來仍會維持高齡化、少子化的趨勢，而且根據中推估（總生育率達1.2人）結果，台灣2022年總人口數開始呈現負成長、2027年人口紅利就會消失，而且到了2054年，總人口數開始低於2000萬人。

國發會表示，面對人口即將減少，以及高齡化、少子化等人口結構變遷，相關部會已經陸續規劃、推動政策，並以4大策略為主。

第一、行政院於今年7月核定「我國少子女化對策計畫」，致力擴展平價教保服務，並對未接受服務的家庭提供育兒津貼，減輕年輕夫妻養育負擔，提升國人生育養育意願。

國發會主委陳美伶說明，早期政策是以補助生小孩的「生育紅包」概念，但成效有限，如今政府改變作法，用養育來代替獎勵生育，協助年輕夫妻負擔小孩0至6歲的養育經費，降低他們的經濟壓力，以此提高年輕夫妻生子意願。

其次，政府為了提高勞動生產力、因應未來產業發展所需，已推出AI行動計畫，促使人力資源有效運用。陳美伶補充說，政府也會盤點哪些工作易被AI取代，進而調整資源分配以及人力培育政策。

第三、為了充裕台灣產業發展所需人力，政府積極推動外國專業人才延攬及僱用法，新經濟移民法（草案）也正預告中，有助於協助產業及人力資本升級，長期也能改善人口結構。

國發會8月已經對外預告新經濟移民法，陳美伶表示，未來希望透過此法的推動，引進工作人口。

最後，政府在2017年1月起實施長照10年計畫2.0，以因應高齡化社會的長照問題；勞動部也正推動中高齡者及高齡者就業法，盼未來能對中高齡者的就業提供積極協助。

陳美伶強調，政府已經提前啟動很多政策來避免人口結構轉變帶來的衝擊，除了上述做法，現正推動的地方創生政策，也鼓勵企業投資故鄉、創造更多就業機會，讓年輕人可以返鄉生育、定居，達到促進生育以及均衡台灣的目標。（編輯：楊玫寧）1070830

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