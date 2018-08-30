上半年壽險業長照險銷售 南山囊括近9成

（中央社記者邱柏勝台北30日電）金管會今天公布107年上半年長照險銷售情況，全體壽險業長照險銷售件數4萬7994件，新契約保費收入達新台幣11億433萬餘元，長照險銷售前3名分別南山人壽、國泰人壽與新光人壽。



其中，南山人壽長照險銷售件數4萬1828件，新契約保費收入9億7779萬元，無論在保單件數或保費收入，都占整體壽險業長照險銷售比重近9成。



至於第2名的國泰人壽，上半年長照險銷售件數4870件，保費收入7221萬元；第3名的新光人壽僅841件，保費收入3583萬元。



而根據保險局統計，目前有13家壽險公司銷售31張長照險保單，其中有效契約件數為64萬1329件，累計長照險保費達87.25億元。



金管會保險局向財政部爭取在現行保險費扣除額新台幣2.4萬元的基礎上，增列長照保險扣除額。但財政部長蘇建榮日前已公開表示，目前保險給付已經沒有課稅，所以保費支出不能抵稅，若增列長照保險扣除額，則長照保險給付時應繳稅。因此，財政部應不會增列長照保險扣除額。



對此，保險局副局長王麗惠表示，財政部賦稅署當初的回覆是，扣除額部分會提修法草案，但細節仍在研議中。而金管會也會持續與財政部溝通，希望能考量民眾未來長壽風險，增列長照、年金險等相關扣除額。（編輯：黃國倫）1070830