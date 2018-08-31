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美中貿易生波MSCI降權重 台股開低走低

發稿時間：2018/08/31 11:32

最新更新：2018/08/31 11:32

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（中央社記者潘智義台北31日電）美中貿易戰再生波瀾，美股道瓊工業指數大跌137.65點，台股今天開低走低，盤中指數下跌近百點。由於MSCI季度指數調降台股權重今天生效，法人認為，尾盤可能還有變化。

加權指數10時50分來到11006.73點，下跌87.02點，成交金額新台幣518.42億元。8大類股除營建小漲、紡織持平之外，多數類股都下跌，尤其電子股跌勢最重。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到255元，下跌3.22%；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到4645元，下跌2.1%；鴻海來到80.3元，下跌0.74%。

凱基投顧表示，台股前一交易日盤中突破8月初高點1萬1100點，因這一波反彈已近兩週，上漲近500點，短線漲多，但價漲量縮，投資人追價意願保守，仍有拉回整理壓力。

凱基認為，MSCI季度調整，將台股權重下調，今天尾盤指數可能仍有變動，但台股漲多拉回也是正常現象，整體盤勢依然維持正向，主因這波漲勢由電子股帶動，指數重回季線、月線、年線之上，站上波段頸線，回到多方結構。

凱基指出，台積電領先大盤創新高，產業面沒太大負面消息，選股可考慮第3、4季營收可望成長，基本面佳個股，功率元件、IC設計、5G都有機會。

不過，凱基投顧說，在美國可能再對中國2000億美元商品課徵重關稅、阿根廷幣急貶等市場變數未明朗前，短線也可波段獲利了結，再觀察後續發展。（編輯：林沂鋒）1070831

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