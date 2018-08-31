新興市場貨幣危機蔓延 印度盧比貶至空前低點

（中央社香港31日綜合外電報導）阿根廷和土耳其的金融危機導致兩國貨幣貶值至空前低點，掀起投資人擔憂問題擴散至其他國家，今天印度盧比應聲貶值至歷來最低水準，印尼盾和其他新興市場貨幣也遭賣壓襲擊。



這波最新新興市場資產災難從阿根廷開始。投資人擔憂阿國經濟，導致阿根廷披索昨天貶值至歷來最低點，接近40兌1美元，阿根廷中央銀行因此大幅升息15個百分點至60%。由於阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）的政府面臨金融災難，今年來披索已重貶53%。



阿根廷披索昨天大貶後，外匯交易商再度拋售新興市場國家貨幣。土耳其里拉繼續面臨沉重賣壓，因土國中央銀行副總裁辭職，而美國制裁導致土國經濟惡化，並可能陷入衰退。今年來里拉匯價已幾近腰斬。



這股新興市場撤資潮隨後衝擊印度和印尼。印度盧比今天首度貶值至71兌1美元，今年來累計貶幅約10%。印尼盾也一度大貶至14750兌1美元，創1998年亞洲金融危機以來最低水準。



這兩個國家皆因經常帳赤字持續膨脹導致問題惡化，即使雙印央行採取連串升息行動，也未能阻止兩國貨幣遭拋售。



其他新興市場和高收益貨幣今天也遭殃，其中韓元貶值0.4%，澳元貶值0.6%，南非幣更重貶0.8%。



另有新聞報導指出，美國總統川普正計畫最快下週再對價值2000億美元的自中國進口貨品加徵關稅，消息增添今天交易市場恐懼情緒。



本月阿根廷披索兌美元已大貶29%，在彭博追蹤的主要新興市場貨幣中表現最差。土耳其里拉糟糕程度緊追在後，本月貶幅達27%。



新興市場資產眼看本月又將累計下跌。截至台北時間今天上午11時57分，MSCI明晟新興市場貨幣指數（MSCI EM index of currencies）本月累計重挫2.2%，很可能寫下連續5個月下滑，這將是2015年9月以來最長跌勢。



東京的FPG證券公司（FPG Securities Co.）執行長深谷幸司（Koji Fukaya）告訴彭博：「阿根廷面臨的問題，很可能促使投資人繼續關注基本面較弱的新興市場國家，導致這些國家出現像早前在土耳其見到的拋售潮。」



阿根廷最新貨幣危機，增添新興市場面臨的不利情勢。這些情勢包括：低成本資金時代結束、全球貿易戰可能爆發、美國種種制裁措施和巴西等地政治充滿不確定性。



星展集團控股公司（DBS Group Holdings Ltd.）黃鯧誠（Philip Wee）等策略師發布報告指出，亞洲需「提防自滿心態」，尤其是那些背負財政赤字和經常帳赤字的國家。



報告表示：「由於貿易緊張情勢升溫，可能演變為全面貿易戰爆發，亞洲需對失序的資金外流保持警戒。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070831