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台綠耕隊為印度把脈 簽備忘錄技轉水處理技術

發稿時間：2018/08/31 21:06

最新更新：2018/08/31 21:36

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台灣綠耕隊近日前往清奈，拜會南印度製革與經銷協會及協會旗下皮革廠，為皮革廠的廢水處理廠把脈後，雙方合影。（中國生產力中心提供）中央社記者康世人新德里傳真 107年8月31日台灣綠耕隊近日前往清奈，拜會南印度製革與經銷協會及協會旗下皮革廠，為皮革廠的廢水處理廠把脈後，雙方合影。（中國生產力中心提供）中央社記者康世人新德里傳真 107年8月31日

（中央社記者康世人新德里31日專電）亞洲生產力組織綠色卓越中心綠耕隊計畫技術服務團近日再度前進印度，與印方簽署3份合作備忘錄，進行水處理、資源化與綠色科技、智慧控制等技術合作。

中國生產力中心執行亞洲生產力組織（APO）綠色卓越中心綠耕隊計畫，邀集台灣專家與業者代表組成台灣綠耕隊技術服務團（簡稱台灣綠耕隊），24日起到新德里與清奈一週，再度為印度水處理把脈，落實技術合作進程。

中國生產力中心這次共邀請台灣環保暨資源再生設備工業同業公會（TEMA）、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會（TEEA）、台灣下水道協會（TSA）、工研院材料與化工研究所水科技組及祥泰等台灣水資源團隊A-Team成員廠商組成台灣綠耕隊，首先到清奈為坦米爾那都水務投資公司（TWIC）旗下18家污水處理廠、南印度製革與經銷協會旗下91家皮革廠的廢水處理廠把脈，或進一步提出解決方案與合作研議。

中國生產力中心成員黃麗寬指出，上次來到清奈為南印度製革與經銷協會旗下廢水廠把脈時，已由台灣水資源A-Team廠商祥泰著手建置擁有低耗能優化水處理技術的陶瓷膜示範廠，此行由祥泰董事長林正祥啟動示範廠，未來台灣與印度業者將建立水處理、智慧控制與能源效率技術的示範轉移。

由於工研院材化所水科技組擁有相關技術，工研院材化所副所長陳哲陽29日特別與TWIC和南印度製革與經銷協會代表就水處理、廢水處理衍生毒物資源化，與綠色科技及物聯網（IOT）智慧控制等合作，簽署兩份合作諒解備忘錄。

此外，台灣環保暨資源再生設備公會理事長高庚鑽也在同一天與南印度製革與經銷協會代表簽署綠色科技水處理與IOT智慧控制合作諒解備忘錄。

台灣綠耕隊專家技術服務團30日也前往新德里的污水處理廠把脈，並預計由工研院與研華科技成立的環研智連公司，負責在印度的水處理、資源化、IOT智慧控制技術移轉與合作，研華還準備與新德里新創中心在水處理相關領域進一步合作。（編輯：林憬屏）1070831

台灣環保暨資源再生設備公會理事長高庚鑽（右）29日與南印度製革與經銷協會代表札法魯拉（C.M. Zafarullah）簽署合作諒解備忘錄並對外展示。中央社記者康世人新德里攝　107年8月31日台灣環保暨資源再生設備公會理事長高庚鑽（右）29日與南印度製革與經銷協會代表札法魯拉（C.M. Zafarullah）簽署合作諒解備忘錄並對外展示。中央社記者康世人新德里攝　107年8月31日
工研院材化所副所長陳哲陽（右）29日與南印度製革與經銷協會及印度皮革工業基金代表簽合作備忘錄，將在廢水處理、資源化、物聯網智慧控制等進行技轉合作。中央社記者康世人新德里攝 107年8月31日工研院材化所副所長陳哲陽（右）29日與南印度製革與經銷協會及印度皮革工業基金代表簽合作備忘錄，將在廢水處理、資源化、物聯網智慧控制等進行技轉合作。中央社記者康世人新德里攝 107年8月31日
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