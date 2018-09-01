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金雞母扛百貨業績 信義區成餐飲一級戰場

發稿時間：2018/09/01 16:19

最新更新：2018/09/01 16:41

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信義區百貨餐飲櫃位超過上百個，人潮絡繹不絕。中央社記者朱則瑋攝　107年9月1日信義區百貨餐飲櫃位超過上百個，人潮絡繹不絕。中央社記者朱則瑋攝　107年9月1日

（中央社記者朱則瑋台北1日電）百貨營收的新金雞母餐飲美食占比逐年升高，尤其在競爭激烈的台北市信義區呈現百家爭鳴態勢，也有很多國外著名美食來台插旗，要在信義區搶占一席之地。

餐飲業營業額逐年成長，根據經濟部統計，隨著外食人口增加，餐飲業民國106年營業額達新台幣4523億元，今年上半年營收則達2355億元，創歷年同期新高，年增幅4.7%，創下近7年最大增幅，除了自行在外開業的餐飲業，也有業者選擇進駐百貨櫃位，盼和百貨公司附屬影城「強強聯手」，創造出更可觀人潮及營收。

據遠見雜誌報導，筑誠創研董事長徐重仁分析，現在百貨的經營，已不同於以往，先不要想成交率或坪效，而是想辦法把不想來的客人吸引進門；因此而要創造一個學習體驗、讓顧客開心的場域，讓顧客不斷有新的體會、新的發現。

台北市信義區是百貨公司一級戰場，擁有微風信義及松高店、新光三越台北信義新天地、台北101購物中心、統一時代百貨等，未來年底還有微風南山、遠百加入戰局，而各百貨為了搶客，除了維持服飾、化妝品等傳統櫃位競爭力，也加強餐飲業的數量及獨特性，餐飲的營收占比逐漸提高，競爭由原本的精品品牌慢慢的往美食品牌移動，更換速度非常快。

以國外觀光客為主客群的台北101購物中心，除了保留深受觀光客喜愛的鼎泰豐等在地知名品牌，今年4月餐飲街重新改裝後，也因應消費者求新求變的心態，進新加坡米其林一星「了凡香港油雞飯．麵」、日本江戶前天丼「琥珀」全台首店、永康街「思慕昔」芒果雪花冰等，加強餐飲競爭力。

新光三越在信義區擁有最多的分館數，在餐飲上表現也十分亮眼，包括欣葉台菜、老乾杯等品牌年營收都超過億元，整體營收表現一點都不輸化妝品，成為新一代百貨金雞母。

新光三越主管表示，以信義區來說，餐飲業的營收占比逐年提高，從幾年前15%，到最近已升至20%左右，但整個信義區競爭非常激烈，引進的餐飲櫃位沒有足夠吸引力，根本無法殺出重圍，也因此，每年都會找來許多獨家餐飲品牌進駐，並在非美食的樓層適當加入餐飲櫃位，今年引進韓國料理「三元花園韓式餐廳」、一蘭拉麵等品牌進駐，針對小吃街部分，近期也在研擬引進一些其他百貨沒有的特色小吃，增加消費者新鮮感。

微風松高店、信義店雖然占地不像新光三越這麼大，但餐飲表現依舊不馬虎，總計有Mortons、饗饗、點點心、日本橋海鮮丼、永心鳳茶、樂天皇朝、飯BAR等7家餐飲櫃位年營收破億元，整體餐飲占百貨營收高達3成。

即將在下半年落腳信義區的微風南山店，預計有將近4成為餐飲櫃位，將拉高微風整體餐飲營收占比達35%，成為百貨重要營收來源。

位在市府轉運站旁的統一時代百貨擁有地利之便，上班族、轉乘民眾多，除了安排早餐一條街，搶食早餐市場，近期也進行櫃位調整，引進異國特色名店KALDI以及星巴克咖啡外帶吧；為了夜貓族，包括TGI fridays、涮乃葉、板前等三家餐飲業者營業時間都延長至晚上12時。

商業發展研究院商業發展與策略研究所所長黃兆仁分析，隨著電商等新型態消費趨勢興起，民眾不用透過百貨公司就能購買化妝品、衣服，連帶影響百貨業績，不過，美食卻是電商無法取代的業種，餐飲為百貨帶來強大的集客效應，民眾到百貨不一定會購物，但一定會吃東西，吃完就會想逛逛走走，人潮自然就會留在百貨中，外溢效應出現，可幫助其他業種營收表現提升。

「信義區餐飲界講求快食尚。」黃兆仁說，信義區百貨主力客群仍是年輕人，百貨的美食不只要好吃，也要新奇且具時尚感，才吸引年輕消費者打卡拍照，鏈結朋友圈，現今百貨餐飲不單只是吃飽，而是一種時尚的展現，也因此得兼顧快跟時尚的特質，櫃位得推陳出新，滿足消費者喜新厭舊的心態，否則很快就會被市場淘汰。

黃兆仁強調，餐飲市場是百貨新金雞母，但相對競爭也很激烈，「服務、菜單、顧客黏著度」是三大百貨餐飲成功關鍵，服務要好並有特色，菜單品項要夠吸引人且美編不能過於馬虎，要培養顧客黏著度得從集點優惠、跟粉絲互動開始做起，三大要素具備才能提升顧客回流率，在餐飲市場站穩腳步。（編輯：林孟汝）1070901

信義區百貨公司餐飲櫃位競爭激烈，為了保持新鮮感，櫃位更換速度非常快。中央社記者朱則瑋攝　107年9月1日信義區百貨公司餐飲櫃位競爭激烈，為了保持新鮮感，櫃位更換速度非常快。中央社記者朱則瑋攝　107年9月1日
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