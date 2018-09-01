因應豪雨成災 9月天然氣桶裝瓦斯凍漲

（中央社記者朱則瑋台北1日電）中油公司今天宣布，因應中南部豪雨成災，為了穩定物價，2日凌晨零時起，9月份天然氣及桶裝瓦斯價格均不予調漲，漲幅由中油暫行吸收。



中油公司宣布，自2日凌晨零時起，9月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣均不予調漲；國內天然氣價格亦不調漲。



熱帶性低氣壓、西南氣流為中南部帶來豪雨，造成淹水及農損等災情，根據中央災害應變中心統計，截至26日下午5時為止，農業產物估計損失計新台幣5億6311萬元，其中，又以嘉義縣損失4億152萬元最嚴重，帶動相關民生用品物價應聲喊漲。



中油表示，9月份液化石油氣國際合約價格(CP) 比8月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲1.3元，不過，由於近期南部豪雨成災，為了配合政府穩定物價政策及照顧民生，9月液化石油氣價格不調漲，由台灣中油暫行吸收，加計6月起未調足的每公斤2.8元，每公斤累計吸收4.1元，將於日後跌價時減少吸收。



至於天然氣部分，中油指出，依據政府核定的天然氣價格公式計算，9月份國內天然氣價格，因應原油價格上揚導致氣源成本增加，原本得調漲22.33%，同樣考量適逢中秋節及近日中南部豪雨成災等因素，9月天然氣價格也不調漲。（編輯：林孟汝）1070901