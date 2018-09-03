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電子重回台股主流 貿易戰是最大變數

發稿時間：2018/09/03 08:26

最新更新：2018/09/03 08:26

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（中央社記者韋樞台北3日電）台股上週受惠台積電大漲，電子股重回主流，推升指數重回11000點。法人表示，9月上半月需觀察電子股被動和蘋概族群，以及美中貿易新變數。

上週傳出格芯(GlobalFoundries)放棄開發7奈米製程技術，法人普遍看好台積電製程技術領先優勢更穩固，將贏得更多客戶青睞，如超微(AMD)即將7奈米製程產品轉由台積電代工生產；而台股也在台積電領軍大漲下，全週指數大漲254點。

法人表示，晶圓代工等權值股扮演大盤重要推手，帶動電子股重返主流，相對其他各主要指數繼8月初以來的高點後回檔整理。進入9月後，電子股仍需觀察被動族群能否續彈，以及蘋果新機13日亮相時蘋概股表現，預期指數持續區間震盪，類股輪流表現。

法人也特別提醒投資人注意美中貿易戰的新變化，以及對台股相關族群的影響。

法人指出，美國總統川普打算對中國輸美2000億美元商品課徵更多關稅，引發投資人憂慮，使得歐洲股市上週五第2天收黑，英德法股均下跌逾1%；美股上週五漲跌互見，美加在週末前未達成貿易協議，股市成交量縮，道瓊工業指數收低，那斯達克指數小漲。

法人強調，美國對中國課徵2000億美元高關稅的評議期將於9月6日結束，川普計畫屆時啟動相關關稅措施，陸股首當其衝，台股在中國大陸設廠的電子股將受影響，後續表現仍須再觀察。（編輯：鄭雪文）1070903

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