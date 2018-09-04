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iPhone傳升級3鏡頭 大立光目標價6200元

發稿時間：2018/09/04 10:07

最新更新：2018/09/04 10:07

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（中央社記者吳家豪台北4日電）美系外資表示，明年推出的新款iPhone將迎來史上最大的後相機升級，光學鏡頭廠大立光明年iPhone後鏡頭出貨將成長47%，維持「加碼」評等，目標價調高到新台幣6200元。

大立光股價今天開高走高，盤中上漲逾2%，最高來到4845元。

美系外資認為，2019年推出的兩款OLED（有機發光二極體）版iPhone都很可能採用3鏡頭搭配ToF（飛時測距）3D感測技術，且LCD版iPhone也很可能從單鏡頭升級到雙鏡頭，這些設計變更將為新iPhone帶來創新的擴增實境（AR）功能及更優秀的影像表現。

美系外資指出，隨著蘋果採用3鏡頭系統及Android陣營大廠例如OPPO、三星對3鏡頭的興趣升高，將有助於3鏡頭滲透率明後年上看14%、27%，推估多鏡頭智慧型手機比例將從2019年50%增加到2020年70%，看好大立光2019年整體鏡頭出貨將成長27%、iPhone後鏡頭出貨將成長47%。

因此，美系外資將大立光2019年、2020年每股盈餘（EPS）預估值上修14%、11%至271.3元、294.9元，投資評等維持「加碼」，目標價從5500元調高到6200元。（編輯：郭萍英）1070904

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