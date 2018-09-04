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亞太富豪多 銀行高薪挖角理專掀跳槽風

發稿時間：2018/09/04 14:56

最新更新：2018/09/04 14:56

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（中央社新加坡4日綜合外電報導）亞太的百萬富豪越來越多，讓財富管理人員競相投入為這支富豪大軍理財行列，相關行業「薪情」也推向10多年來頂點；這類人才跳槽，在星、港兩地的加薪幅度是從30%起跳。

彭博報導，總部位於新加坡的華僑銀行（OCBC）計畫2年內，讓他們在香港與新加坡的理財相關經理人增加1倍。

據瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）資料，星、港兩地是區域內最大的私人銀行樞紐，兩地具有執照的理財相關經理人卻可能不到1萬人。另據凱捷管理顧問公司（Capgemini SE）資料，亞太區域內去年每天新增約2000名百萬富豪。

香港「私人財富管理公會」（Private Wealth Management Association）主席盧彩雲是業內的30年老手，她說：「對一個像這樣大的市場，現有的理財經理人肯定不夠，這也是為什麼會有搶人大戰。當業內跳槽時能升職並獲加薪20到30%，就很難留人。」

盧彩雲表示，亞洲有錢客戶，10個裡有7個是企業家，當他們要把經營權交給下一代時，這些企業的家族投資管理需求就會增加。

據「亞洲私人銀行家」（Asian Private Banker）的報告，去年在主要銀行裡，一名理財相關經理人平均負責的資產管理規模達3.41億美元。

人力資源公司「璞鉆咨詢公司」（Asia Carbon Search）在香港的私人銀行業務負責人貝文（Geoffrey Bevan）說：「資產管理規模就是一切，每家銀行都從中賺得可觀的錢，所以銀行有能力挖角人才。只要在業內表現頂尖、掌握堅實的資產管理規模並能獲利，就會被挖角，搶人者也願付高薪。」

貝文表示，在理財經理人的搶人大戰裡，底薪加碼為30%到45%，「這是10年裡我看過最大的搶人加薪幅度」。

理財經理人當中，需求最孔急的是會說中文的人才。中國是亞洲成長最快的市場，百萬富豪就有大約120萬人，大多數都是私人銀行業要爭搶的新大餅，許多這類中國富人在香港與新加坡置產或有生意，甚至會讓小孩在當地就學。（譯者：陳亦偉/核稿：劉淑琴）1070904

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