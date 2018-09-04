/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場委內瑞拉劉強東迪迪小吃
>rss

租賃專法上路 Q4不動產人力需求創新高

發稿時間：2018/09/04 16:32

最新更新：2018/09/04 16:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者余曉涵台北4日電）勞動部人力需求調查今天公布，第4季不動產人力需求是2011年第3季以來新高，勞動部分析，主因是租賃住宅市場發展及管理條例6月上路，不動產業者擴大徵才，增加就業機會。

勞動部今天舉行例行業務說明，勞動部統計處公布107年第3次人力需求調查結果概況，統計處長羅怡玲表示，整體來說事業單位107年10月底較7月底（第4季比第3季）的需求人數預計增加4萬9600人、減少1萬2300人，共計淨增加3萬7300人。

按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1萬7900人較多，其次為批發及零售業淨增4400人，醫療保健及社會工作服務業淨增2500人排名第3。

此外，此次調查也發現，不動產的人力需求Q4比Q3增加1699人，是2011年第3季以來新高，也是勞動人力統計史上同期新高。

羅怡玲解釋，勞動部統計處進一步調查詢問，主因是租賃住宅市場發展及管理條例（租賃專法）6月上路，業者為了搶攻出租市場，人力需求才大幅增加。

羅怡玲說，整體而言，事業單位增加人力原因主要為「退離者的補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」及「提升勞動條件」，但各行業依特性略有不同。

為了解107年10月底就業市場人力需求情形，勞動部在107年7月23日至8月10日就員工規模30人以上的事業單位辦理「107年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3163家。（編輯：陳清芳）1070904

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP