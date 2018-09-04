租賃專法上路 Q4不動產人力需求創新高

（中央社記者余曉涵台北4日電）勞動部人力需求調查今天公布，第4季不動產人力需求是2011年第3季以來新高，勞動部分析，主因是租賃住宅市場發展及管理條例6月上路，不動產業者擴大徵才，增加就業機會。



勞動部今天舉行例行業務說明，勞動部統計處公布107年第3次人力需求調查結果概況，統計處長羅怡玲表示，整體來說事業單位107年10月底較7月底（第4季比第3季）的需求人數預計增加4萬9600人、減少1萬2300人，共計淨增加3萬7300人。



按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1萬7900人較多，其次為批發及零售業淨增4400人，醫療保健及社會工作服務業淨增2500人排名第3。



此外，此次調查也發現，不動產的人力需求Q4比Q3增加1699人，是2011年第3季以來新高，也是勞動人力統計史上同期新高。



羅怡玲解釋，勞動部統計處進一步調查詢問，主因是租賃住宅市場發展及管理條例（租賃專法）6月上路，業者為了搶攻出租市場，人力需求才大幅增加。



羅怡玲說，整體而言，事業單位增加人力原因主要為「退離者的補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」及「提升勞動條件」，但各行業依特性略有不同。



為了解107年10月底就業市場人力需求情形，勞動部在107年7月23日至8月10日就員工規模30人以上的事業單位辦理「107年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3163家。（編輯：陳清芳）1070904