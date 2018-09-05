823水災受災戶 台企銀與合庫銀助你重建

（中央社記者田裕斌台北5日電）8月23日台灣部分地區降下豪大雨，各地陸續傳出災情，包括台灣企銀、合庫金控旗下合庫銀行都推出紓困貸款專案，擔保貸款額度最高可達新台幣200萬元。



台企銀表示，針對個人受災復舊貸款，受災戶信用狀況正常並具還款能力者，貸款資金用於支應住宅修繕或購置日常生活必需配備，擔保貸款額度最高200萬元，貸款期限最長20年，寬限期最長3年，無擔保貸款額度最高30萬元，貸款期限最長5年，寬限期最長6個月。



至於企業受損戶，則以「中小企業災害復舊專案貸款」因應，貸款額度最高依受災復工營業計畫金額8成，貸款期限分為廠房、營業場所等重置或修繕最長15年，寬限期最長3年，機器、設備等重置或修復最長7年，寬限期最長2年，購買原料、物料、商品等所需週轉金，最長5年，寬限期最長2年。



合庫銀也協助天然災區住宅修繕貸款及中小企業災害復舊推出專案貸款，貸款利率是中華郵政儲金2年期定期儲金機動利率加1%浮動計息，目前年息2.095%。



合庫銀表示，受災戶可持各地方主管機關所出具的受災證明或經合作金庫各地區營業單位調查遭受損失屬實者，在天然災害發生日起3個月內，就近洽各地區營業單位申請。（編輯：郭萍英）1070905