公平會調查超商現煮咖啡賺很大 毛利率高達5成

（中央社記者潘姿羽台北5日電）便利商店現煮咖啡「賺很大」，公平會今天公布便利商店調查，超商商品中以現煮咖啡賺最多，平均毛利率高達5成，銷售額與品項也持續雙位數成長，是超商最受歡迎的商品。



公平交易委員會今天公布「106年連鎖式便利商店經營概況調查」，至106年底，包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、來來超商及台糖蜜鄰等5大連鎖超商，共有1萬528家門市據點，與105年比較，總店數成長率為1.48%。



5家連鎖超商在各項商品銷售方面，以菸品逾新台幣600億元最高，飲料400多億元居次，便當、三明治及熱食排名第3，現煮咖啡銷售金額雖然排名第5，但毛利率達5成，是毛利率最高的商品。



公平會副主委彭紹瑾表示，菸品銷售額最高，但毛利率僅約1成，現煮咖啡不但毛利率高，而且愈賣愈好，106年銷售額比105年大幅成長了17%，銷售品項更增加了80多項、成長超過6成。



彭紹瑾說，國人愛喝超商咖啡，105年時，超商現煮咖啡品項約130多項，106年大幅增加至220多項，超商賣咖啡種類繁多，賺得多也賣得好。



公平會表示，連鎖式便利商店已成為國人日常生活消費不可或缺的一環，產業發展型態並逐漸朝向集中經營發展，公平會連續多年就主要連鎖便利商店業者進行產業調查，以便有效掌握零售通路市況，深入掌握連鎖式便利商店競爭情形。（編輯：陸倩瑤）1070905