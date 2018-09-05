新興市場和貿易戰雙重利空夾擊 亞股重挫

（中央社香港5日綜合外電報導）亞洲股市今天在新興市場經濟疑慮漸增拖累下，相繼挫跌，在美國總統川普和中國、加拿大的貿易爭端引發市場動盪後，再添不確定性因素。



繼土耳其和阿根廷近來躍上頭條新聞的經濟問題後，南非昨天也成為最新引發恐慌的國家，數據顯示這個一度被看好的新興經濟體意外陷入衰退。



經濟突陷衰退的消息導致南非貨幣蘭特（Rand）重摔，一如阿根廷披索和土耳其里拉近來急貶走勢。觀察家日益憂心這些問題可能蔓延至其他新興市場，甚至進一步擴及主要經濟體。



AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）說：「南非重返衰退，市場沒料到。」



麥肯納說：「重要的問題是，現在是否為新興市場的轉捩點，以及這些特殊問題是否會加劇新興市場結構性不利影響，我的猜測？是的，沒錯。」



在這波醞釀中的危機，一些經常帳赤字居高不下新興市場的貨幣遭到重創。



印度盧比匯率處於歷史低點，印尼盾也創下1998年亞洲金融危機以來低點。



印尼宣布將採取行動打擊炒匯者，並宣布延後嚴重依賴進口的能源計畫，以聚焦在減少進口，並且拉抬印尼盾。



印尼盾今天貶至14933印尼盾兌1美元，創下20年來低點。



印尼雅加達股市今天午盤一度大跌4.3%，邁向2013年以來最大單日跌幅，終場跌幅收斂，收盤重挫3.76%；香港恆生指數收盤挫跌2.61%；陸股上證綜合指數收盤挫跌1.68%；日股日經指數收跌0.51%；韓股收挫1.03%。



至於其他亞洲股市，新加坡股市今天收跌1.69%；澳洲股市收挫1%；泰國股市收跌1.64%；馬來西亞收跌0.95%；印度股市收跌0.37%；台股收挫0.24%。



加劇新興市場貨幣賣壓的是美國經濟持續強勁，將迫使美國聯邦準備理事會（Fed）升息，造成投資人資金流向美國追求更高、更安全的報酬。



美國一項製造業活動指數創下14年來高點，強化外界對聯準會將繼續升息的預期心理。美國7日將公布重要的就業數據。（譯者：劉淑琴／核稿：徐崇哲）1070905