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大立光外資評等不變 日系買進美系中立

發稿時間：2018/09/06 10:34

最新更新：2018/09/06 10:34

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（中央社記者吳家豪台北6日電）日系外資預估光學鏡頭廠大立光下半年營收較上半年成長56%，仍是蘋概股首選之一，維持買進評等和目標價5500元；美系外資保守看待新iPhone銷售，維持中立評等和目標價4700元。

大立光今天受到營收表現不如預期衝擊，股價開低走低，盤中最低來到4515元，跌幅7.67%，一舉摜破短中期均線。

大立光8月營收新台幣55.07億元，月增3%，年增10%，日系外資認為受惠於新iPhone出貨放量與中國客戶發表新機，預期大立光今年下半年營收將比上半年成長56%、獲利將成長87%；考量整體產業趨勢有利、規格持續升級，大立光2019年獲利有望年增31%，仍是蘋果供應鏈首選之一，維持「買進」評等及目標價5500元。

美系外資表示，大立光預估9月營收與8月相當，意味著9月營收將年增1%，年增率低於8月，原因包括iPhone後相機鏡頭價格下滑約10%、玉晶光搶單iPhone前鏡頭、新款LCD版iPhone拉貨將從今年第4季啟動，推估大立光第3季營收將季增33%、年增10%至161億元，在iPhone新機發表前保守看待銷售動能，維持「中立」評等和目標價4700元。（編輯：林興盟）1070906

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