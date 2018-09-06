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大立光重挫 台股11000點關卡得而復失

發稿時間：2018/09/06 11:05

最新更新：2018/09/06 11:05

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台股今天震盪劇烈盤中跌幅收斂，不過股王大立光仍重挫5%，大盤暫失5日和10日等短期均線。法人表示，需觀察台股收盤能否守住短期均線，若未守住，短線台股走勢偏弱。

台股今天開盤由紅翻黑震盪走弱，11000點大關得而復失，最低來到10905點，下跌90點，失守5日均線約11002點和10日線10990點。隨後電子金融反彈，大立光守住4500及4600元關卡，大盤跌幅收斂。

到10時30分，台股加權指數來到10972.39點，下跌22.74點，跌幅0.21%，成交值來到新台幣612.69億元。電子股盤中跌0.47%，金融股小跌0.02%。

主要電子權值股漲跌互見，台積電來到263元，跌0.38%；鴻海來到79.5元，跌0.75%；股王大立光最低殺至4515元，跌幅逾7%，盤中跌幅收斂來到4645元，跌5%；聯發科今天表現逆勢，盤中股價256元，上漲0.79%；日月光投控為73.5元，小跌0.4%。

被動元件族群國巨在8月營收突破百億元題材下，盤中來到618元，漲1.1%；華新科來到265.5元，小跌0.5%。金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤附近整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天早盤開高後震盪回測，暫失5日和10日均線，下跌帶量，預估今天量能可到1300億元。

簡伯儀指出，大立光8月營收不如預期，市場觀望蘋概股是否旺季不旺，賣壓出現，需觀察台股收盤能否守住短期均線，若未守住，短線台股走勢偏弱。（編輯：張良知）1070906

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