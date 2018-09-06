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日本天災頻傳 台旅行業者：影響觀光有限

發稿時間：2018/09/06 14:06

最新更新：2018/09/06 14:06

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（中央社記者江明晏台北6日電）日本近期天災頻傳，是否衝擊台客赴日觀光，國內旅行社業者評估，影響有限，且日本幅員遼闊，有疑慮者可能轉往日本其他區域，其他市場如東南亞等較難有「轉單效應」。

日本北海道今天凌晨發生規模6.7強震，加上關西地區日前遭受燕子颱風襲擊，觀光局敦促國內旅行社注意旅客安全、妥善照料滯留旅客，儘速安排返台事宜。

以日本團體旅遊為營運主力的雄獅、五福今天股價表現冷靜，雄獅今天收在92.3元，跌幅1%以內，五福收24.35元，下跌0.61%。

旅行業者私下表示，目前暑期旅遊旺季已接近尾聲，衝擊相對較少，且近期天災應為短期因素，不至於衝擊日本觀光市場。

燦星旅的日本團占整體營收比率約3成，若納入自由行計算約有3.5成，燦星旅發言人廖肇陽接受中央社記者訪問時表示，目前賞楓團接單狀況正常，近期天災應為短期因素，加上北海道地震區域並非主要觀光景點，日本修復工程效率高，不至於會衝擊國人赴日觀光意願，而有疑慮的旅客可能會轉往日本其他區域，其他國家較難有「轉單效應」。

長期來看，他認為，旅遊業較大的隱憂是年金改革，對旅遊業的影響「絕對有」，高單價商品變得比較難賣，舉例來說，歐洲長程旅遊客單價對比去年同期約下滑一成，必須調整團費結構因應。

燦星旅近期積極調整策略因應市場需求，例如拉高自由行客比例，改善數位化、控管毛利率，帶動燦星旅遊近幾季營收好轉，激勵燦星旅今天股價逆勢漲停鎖住，收9.02元。（編輯：郭萍英）1070906

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