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報告：北韓對中國貿易依賴度高達90%

發稿時間：2018/09/06 15:40

最新更新：2018/09/06 15:40

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（中央社台北6日電）韓媒報導，韓國開發研究院（KDI）昨天發布報告顯示，北韓貿易對中國依賴度日益提高，2016年上升至90%，且無煙煤占比過高。

韓聯社5日報導引述這家南韓研究單位的報告指出，1996年至2001年，日本是北韓的最大貿易夥伴。但從2002年起，中國成為北韓最大出口對象國。尤其是從2009年起，中國在北韓對外貿易中所占的比重急遽上升，2016年上升至90%。

報告稱，北韓對中國貿易依賴度日益提高，目前，中國在北韓對外貿易中占絕對優勢。

報告指出，2008年至2016年，無煙煤是北韓的最大出口產品。分析稱，隨著中國經濟快速發展，石化燃料使用量劇增，這推動了北韓無煙煤生產及出口增加。

此外，北韓2006年進行第一次核試後，國際社會加大對北韓的制裁力道，也促使北韓從戰略層次擴大無煙煤的出口規模。

報告指出，北韓出口品目過於集中於無煙煤，若這種出口結構長期持續下去，會削弱其他產業的競爭力。而且，以無煙煤為主的出口結構容易被國際行情左右；過度依賴中國的貿易結構也容易受到中國經濟表現的衝擊。從長遠角度來講，這會給北韓經濟發展帶來負面影響。

報告建議，南韓需探索能促進兩韓經濟發展的經濟合作模式，降低無煙煤在北韓出口中所占的比重，積極發掘服裝、電子、軟體等能促進北韓經濟發展的全新出口產品。

路透社此前報導，官方數據顯示，自去年10月以來，中國沒有再進口北韓煤炭。聯合國9月禁止北韓出口煤炭。

作為北韓的最主要貿易夥伴，中國2016年從北韓進口2250萬噸煤炭，價值約20億美元。

北韓非常期盼能取得外交突破讓禁令解除，重啟煤炭出口到中國，價格低廉是其競爭優勢。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070906

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