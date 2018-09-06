台灣生技發展關鍵 賴揆點名跨領域結合

為期三天的2018行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC)，今天閉幕，行政院院長賴清德（右五）致詞時表示，台灣必須發展特色精準醫療，透過跨領域的結合更宏觀的角度強化生技產業發展能量。中央社記者韓婷婷攝107年9月6日

（中央社記者韓婷婷台北6日電）為期三天的2018行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC)，今天閉幕，行政院院長賴清德致詞時表示，台灣必須用更宏觀角度發展精準、特色醫療，跨領域結合強化生技產業發展能量。



2018BTC會議以聚焦生醫新智慧、共創產業新格局為主軸，針對全球最新科技趨勢策略發展探討法規、市場及交易面的相關議題進行建言。



BTC委員代表張鴻仁表示，過去2年產業界看到行政院為產業界做了非常多事情，感受到政府真正動起來，今年BTC會議讓業界看到產業未來希望，是自己參加BTC多年以來，看到大家最正面、士氣最高昂的一次。



業界認為台灣發展生技醫療契機在於以臨床資訊為基礎，發展精準醫療加人工智慧、完善法規環境及上市審查，加速新醫療技術開發、健全投資環境，鼓勵新創事業及跨領域結盟合作。



賴清德今天聽取業界建言後指出，業界建言是行政院不斷修正跟前進力量，透過BTC會議希望聆聽更多意見，讓產政學研攜手共同努力，開創台灣生醫產業的新格局，隨著科技的日新月異與生物技術的精進，醫療不再侷限於傳統的治療，更加入了預測及預防的概念。



生物技術與數位科技的結合，也促成解決方案趨向個人化、智慧化與數位化，精準醫療及數位醫療顯然是未來發展的主流趨勢，也是全球積極發展搶攻的重要領域。



台灣優異的醫療環境是全球有目共賭的，已經建置世界級的醫療體系，並累積豐富的臨床能量，建立了屬於台灣人體生物資料庫，提供寶貴的生物資源與特色醫療。此外，台灣的健保全球最受讚譽的系統之一，提供國人高品質、低成本的健保服務外，完善的健保資料庫是台灣建構亞太生技醫療產業中心試驗基地的優勢跟利基。



賴揆表示，政府推動「五加二產業」發展，其中生技醫藥產業發展至關重要，政府積極推動修改藥事法、科學技術基本法和生技新藥產業發展條例，鼓勵生技醫藥產業創新，同時也積極推動醫療器材管理法，再生醫療管理法等希望藉由制訂新醫藥法規，來促進產業發展跟接軌國際。經濟部與科技部完整串連台灣醫療生技及醫材等園區，運用各個聚落研發能量及產業強項，發展特色生醫產業。



政府也將協助業界併購，串連國際資源持續發展，同時賴揆也指出，台灣必須發展特色生技醫療據點，行政院也正在研擬精準醫療的發展條例，讓台灣生醫界或醫療界朝精準醫療方向發展。



賴清德也允諾，將透過各項施政建全基礎建設跟法規環境，強化資源整合跟投入，以加速推動生技發展的基礎跟創新。（編輯：楊凱翔）1070906